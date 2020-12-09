Подвигнуть на прививку может пример президента, родственника и врача

Не желающих вакцинироваться около половины среди респондентов и из них около 40% «ничего не боятся, считают коронавирус сезонным гриппом», говорит автор исследования Евгений Полковников, а 60% не верят в эффективность вакцины, считают, что последствия прививки могут проявиться через несколько лет. В небольших регионах больше тех, кто готов вакцинироваться, а доля сомневающихся выше среди пользователей интернета и жителей крупных городов, полагает он, это те, кто заботится о здоровье в перспективе.