Подвигнуть на прививку может пример президента, родственника и врача

Подвигнуть на прививку может пример президента, родственника и врачаЛишь треть россиян готова вакцинироваться от COVID
Отношение россиян к вакцинированию было изучено исследовательской компанией НАРИ 6–7 декабря 2020 г. в ходе телефонного опроса 2500 респондентов (ошибка выборки не более 1,5%) в семи регионах. К ним были отнесены Москва, Владимирская, Свердловская и Курганская области, Краснодарский и Приморский края, Республика Коми. Коми была названа руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой 8 декабря регионом, где сложилась наиболее тяжелая ситуация, наряду с Карелией и Архангельской областью. Краснодарский край вместе с Чечней и Татарстаном был назван Поповой как регион со стабильной обстановкой.
По мнению авторов исследования (выводы есть у «Ведомостей»), в среднем по всем опрошенным субъектам Федерации 55,7% респондентов оценили ситуацию в своем регионе как тяжелую или критическую (27,1% опрошенных – как критическую и еще 28,6% – как тяжелую). Наибольший процент оценок ситуации как критической – в Приморском крае (36,5%), Свердловской (34,1%) и Владимирской (32,2%) областях.
Однако и противников вакцинирования почти столько же, сколько людей, оценивающих обстановку как тяжелую или критическую. В целом респонденты разделились практически на равные группы сторонников (44,4%) и противников (42,9%) вакцинирования. При этом только каждый третий россиянин точно готов пройти вакцинацию от коронавируса (33,3%), еще 11,4% склоняются к этому, но окончательно еще не решили. Точно не будут вакцинироваться 29,7% опрошенных, и еще 13,2% склоняются к подобному решению.
При этом лишь 5,9% респондентов доверяют только иностранной вакцине и еще 5,7% доверяют и иностранной, и российской. Не доверяют ни одной из вакцин 33,8% опрошенных. Большинство же опрошенных (54,6%) склонны доверять только российской вакцине.
54,2% утверждают, что ничьи рекомендации не повлияют на их решение о вакцинировании.
При этом 12,6% готовы учитывать мнение президента России, 14% – близких людей, родственников и 13,9% – рекомендации лечащего врача. Мнение патриарха по вопросу вакцинации важно для 5,1% опрошенных, и еще 0,3% готовы прислушаться к мнению актеров и певцов. 55,6% говорят, что ничей пример на них не повлияет.
Не желающих вакцинироваться около половины среди респондентов и из них около 40% «ничего не боятся, считают коронавирус сезонным гриппом», говорит автор исследования Евгений Полковников, а 60% не верят в эффективность вакцины, считают, что последствия прививки могут проявиться через несколько лет. В небольших регионах больше тех, кто готов вакцинироваться, а доля сомневающихся выше среди пользователей интернета и жителей крупных городов, полагает он, это те, кто заботится о здоровье в перспективе.
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