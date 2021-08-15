Расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения пройдет перед выборами в Госдуму

Расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения пройдет перед выборами в ГосдумуЭто позволит власти перед голосованием рассказать о планах реформ
В середине сентября перед выборами в Госдуму может пройти расширенное заседание Госсовета (председатель – Владимир Путин) по вопросам здравоохранения, рассказали «Ведомостям» два источника – член комиссии Госсовета по здравоохранению и представитель экспертного сообщества, знакомый с планами комиссии. Это первое заседание по вопросу здравоохранения с начала пандемии ковида, следует из хронологии работы Госсовета на сайте Кремля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой не ответили на запрос «Ведомостей» о планах и точной дате заседания этого Госсовета. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов не назвал конкретных сроков проведения заседания Госсовета, но сказал, что оно планируется в сентябре-октябре. Собеседник «Ведомостей» из экспертного сообщества рассказал, что на заседании будут рассмотрены вопросы реформирования системы здравоохранения.