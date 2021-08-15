Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения пройдет перед выборами в Госдуму

Это позволит власти перед голосованием рассказать о планах реформ
Анна Киселева
Расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения пройдет перед выборами в Госдуму /Евгений Разумный / Ведоомсти

В середине сентября перед выборами в Госдуму может пройти расширенное заседание Госсовета (председатель – Владимир Путин) по вопросам здравоохранения, рассказали «Ведомостям» два источника – член комиссии Госсовета по здравоохранению и представитель экспертного сообщества, знакомый с планами комиссии. Это первое заседание по вопросу здравоохранения с начала пандемии ковида, следует из хронологии работы Госсовета на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой не ответили на запрос «Ведомостей» о планах и точной дате заседания этого Госсовета. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов не назвал конкретных сроков проведения заседания Госсовета, но сказал, что оно планируется в сентябре-октябре. Собеседник «Ведомостей» из экспертного сообщества рассказал, что на заседании будут рассмотрены вопросы реформирования системы здравоохранения.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных