В России зафиксирован всплеск жалоб на государственную медицину

По словам Юргенса, в текущей конструкции, когда страховые компании по сути выполняют роль проводников денег от ФФОМС в больницы и поликлиники, не соблюдается принцип «деньги идут за пациентом». Страховые компании могли бы аккумулировать выделяемые средства и перераспределять их в зависимости от того, где больше поток пациентов, уверен Юргенс. Он напомнил, что пилотный проект в регионах с внедрением риск-ориентированного подхода обсуждается не первый год и провести его рано или поздно придется, так как «денег на то здравоохранение, которое обещано Конституцией, – всем, бесплатно, всегда – не хватит». Смысл пилотного проекта в том, чтобы деньги получали те медицинские организации, которые наиболее эффективно их используют.