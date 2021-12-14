В России зафиксирован всплеск жалоб на государственную медицину

В России зафиксирован всплеск жалоб на государственную медицинуС момента реформы системы ОМС число обращений выросло в два раза
Число жалоб россиян в страховые медицинские организации на доступность и качество медицинской помощи по программе ОМС выросло в два раза с января по октябрь 2021 г., сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов на совещании комитета Совфеда по социальной политике 13 декабря.
Как следует из его презентации (есть в распоряжении «Ведомостей»), число жалоб по территориальной программе ОМС с учетом обращений по лечению COVID-19 составило в октябре 140 200 (+100% к январю), без учета COVID-19 — 113 900 (+106%). Количество обращений по федеральным медицинским организациям выросло за тот же период на 51% до 1270.
Согласно документу, с января по октябрь 2021 г. страховые медицинские организации провели 24,1 млн экспертиз и выявили 3,5 млн нарушений. Большая часть из них выражается в несоблюдении порядка, стандартов и клинических рекомендаций оказания медицинской помощи, преждевременном прекращении лечебных мероприятий и нарушении сроков ожидания медицинской помощи. В случае с COVID-19 основными нарушениями являются несвоевременная диагностика и задержка с назначением респираторной поддержки, отказ от назначения антикоагулянтов и отсутствие лечения сопутствующих патологий.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в ходе совещания отметил, что уровень удовлетворенности гражданами полученной в 2021 г. медицинской помощью составил всего 24,6%. Такие данные были получены в ходе опроса 5000 человек в 47 регионах. Граждане говорят об ухудшении ситуации по сравнению с допандемийным периодом, а эксперты отмечают негативную динамику и в качестве и доступности медицинских услуг в регионах, сказал Власов. В июле 2021 г. о негативных тенденциях в сфере здравоохранения говорил президент России Владимир Путин. Со ссылкой на опросы ФСО он отметил, что «пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения».
Председатель ФФОМС Елена Чернякова в ходе совещания, напортив, сообщила о снижении числа жалоб в фонд на медицинское обслуживание. По ее данным, если в 2019 г. было зарегистрировано 43 200 обращений, то в 2020 г. — уже 38 700. За 9 месяцев 2021 г. число жалоб составило 33 400. Из них обоснованными были признаны 55% жалоб в 2019 г. и 59,9% в 2021 г. Доля жалоб на оказание медицинской помощи выросла с 40,5% в 2019 г. до 55,9% за 9 месяцев 2021 г., на организацию работы медицинских организаций — снизилась с 16,2% до 11,3%, на взимание денег за услуги — сократилась с 12,8% до 8,8%.
Рост числа жалоб свидетельствует о том, что «права граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи в рамках территориальных программ ОМС в полной мере не реализуются», «права застрахованных лиц при получении медпомощи в ФМО также нарушаются», говорится в презентации вице-президента ВСС. Одной из причин этого называется необходимость взаимодействия с ФФОМС и региональными властями, которые «не реализуют свои полномочия должным образом».
В начале 2021 г. в России прошла реформа системы ОМС — 1 января вступил в силу закон, которым, в частности, ФФОМС были переданы полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями. Таким образом, из процесса были исключены частные страховые компании. Также ФФОМС получил полномочия контролировать сроки, качество и условия предоставления медицинской помощи государственными клиниками.
По мнению Власова из Союза пациентов, в результате реформы системы ОМС «в регионах денег стало меньше». Его слова на совещании косвенно подтвердила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Она отметила, что субвенция на федеральные клиники в 2021 г. составила 1,5 млрд руб., в то время как реальное потребление медпомощи в них со стороны населения области в последние годы был на уровне 0,5 млрд руб.
В Минздраве и ФФОМС не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.
Выправить ситуацию с финансированием здравоохранения и уровнем удовлетворенности населения может внедрение риск-ориентированной модели в системе ОМС, рассказал «Ведомостям» президент ВСС Игорь Юргенс. Речь идет о классическом для страхового бизнеса подходе, когда компании несут ответственность за финансовый результат деятельности по обеспечению населения медицинской помощью. В частности, страховщики оставляют на своих счетах часть средств из фондов ОМС в виде резервов и несут страховые риски вместе с государством.
По словам Юргенса, в текущей конструкции, когда страховые компании по сути выполняют роль проводников денег от ФФОМС в больницы и поликлиники, не соблюдается принцип «деньги идут за пациентом». Страховые компании могли бы аккумулировать выделяемые средства и перераспределять их в зависимости от того, где больше поток пациентов, уверен Юргенс. Он напомнил, что пилотный проект в регионах с внедрением риск-ориентированного подхода обсуждается не первый год и провести его рано или поздно придется, так как «денег на то здравоохранение, которое обещано Конституцией, – всем, бесплатно, всегда – не хватит». Смысл пилотного проекта в том, чтобы деньги получали те медицинские организации, которые наиболее эффективно их используют.
В ноябре 2021 г. о поддержке Минфином развития страховой составляющей в системе ОМС заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Роман Точилин. По его словам, которые приводила «Российская газета», системы ОМС и ДМС должны не конкурировать, а дополнять друг друга: «Возможно, имеет смысл внедрение определенных пилотных проектов в сфере ОМС, чтобы на примере нескольких регионов посмотреть, каким образом будет эта система функционировать при большей страховой составляющей».
В 2019 г. эксперты центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ предложили план поэтапного внедрения рисковой модели в ОМС «в рамках пилотного проекта в 2–3 регионах страны». Переход предполагал повышение тарифов на медицинские услуги с последующим подключением страховых компаний к планированию объемов медицинской помощи. Третий этап предполагал объединение базовой программы ОМС и добровольных программ медицинского страхования, а также перевод финансовых рисков на страховые компании.