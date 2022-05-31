Суд впервые оштрафовал чиновника за неправомерный отказ в согласовании митинга

В то же время организаторы акций обычно не обращаются в прокуратуру с требованием своих прав, а обращаются в суд, говорят юристы. После положительного решения организаторы могут взыскивать по итогу компенсацию морального вреда по ст. 1069 ГК (ответственность за вред, причиненный госорганами). Например, в марте 2021 г. Верховный суд Татарстана взыскал с муниципалитета Набережных Челнов 10 000 руб. за отказ согласовать акцию против повышения пенсионного возраста в 2018 г. Иск подавал местный активист Раушан Валиуллин: он требовал с властей 500 000 руб.