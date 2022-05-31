Суд впервые оштрафовал чиновника за неправомерный отказ в согласовании митинга

Суд впервые оштрафовал чиновника за неправомерный отказ в согласовании митингаКоммунисты из-за решения вице-мэра Южно-Сахалинска не смогли отметить 104-ю годовщину революции
Южно-Сахалинский горсуд 31 мая оштрафовал на 30 000 руб. вице-мэра города Дмитрия Хайбриева за то, что он неправомерно отказал местным коммунистам в согласовании митинга 7 ноября 2021 г. Административное дело в отношении вице-мэра было возбуждено прокуратурой Южно-Сахалинска. Надзорное ведомство усмотрело в действиях Хайбриева правонарушение по ст. 5.38 КоАПа (нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании).
Действия Хайбриева привели к тому, что организовать праздник не удалось, и региональное отделение КПРФ сочло такое решение неправомерным, пояснил «Ведомостям» депутат заксобрания Приморского края Павел Ашихмин. Решение вице-мэра было неправомерным, поскольку коммунисты предложили 7 ноября 2021 г. провести митинг численностью до 50 человек. Указ губернатора об ограничениях по проведению массовых мероприятий не предусматривал такую возможность, указывает Ашихмин.
Коммунисты пожаловались в прокуратуру, а та обратилась в суд, который в данном случае встал на сторону отделения КПРФ. «Это прецедентный случай, когда чиновника штрафуют за отказ в согласовании митинга», – отметил депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Алексей Корниенко. По его словам, это продиктовано в том числе тем, что партию поддержала прокуратура.
Управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко указывает, что случаи привлечения представителей власти к ответственности встречаются, но их крайне мало.
В октябре 2019 г. Архангельский областной суд оштрафовал на 30 000 руб. и. о. заместителя главы администрации Северодвинска Олега Бачерикова: он надлежащим образом не рассмотрел уведомление о проведении мероприятия «Против свалок и мусорных полигонов» на территории Архангельской области. Другой случай – привлечение к ответственности по той же статье главы поселка Переяславка Геннадия Костина в июне 2016 г. В тексте судебного решения не уточняется, организации какой акции препятствовал чиновник.
Статья 5.38 КоАПа применяется редко, поскольку такое дело должно быть инициировано прокуратурой, отмечает юрист Максим Сорокин: «Дела эпизодически появляются и обычно связаны с борьбой местных элит». При этом, как отмечает Сорокин, чиновник, отказывая в согласовании митинга, действует в качестве представителя публичной власти и потом платит штраф в бюджет: «А пострадавшей стороне ничего не полагается».
В то же время организаторы акций обычно не обращаются в прокуратуру с требованием своих прав, а обращаются в суд, говорят юристы. После положительного решения организаторы могут взыскивать по итогу компенсацию морального вреда по ст. 1069 ГК (ответственность за вред, причиненный госорганами). Например, в марте 2021 г. Верховный суд Татарстана взыскал с муниципалитета Набережных Челнов 10 000 руб. за отказ согласовать акцию против повышения пенсионного возраста в 2018 г. Иск подавал местный активист Раушан Валиуллин: он требовал с властей 500 000 руб.
В ноябре 2019 г. депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный предлагал ввести новую статью в КоАП о наказании за незаконный отказ в согласовании акции. Правительство в отзыве на законопроект указало на избыточность такого регулирования, сославшись на то, что в законодательстве уже существует ст. 5.38 КоАПа.