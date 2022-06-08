Русская православная церковь не согласилась с «самочинством» УПЦ

Русская православная церковь не согласилась с «самочинством» УПЦСинод РПЦ счел заявление о независимости УПЦ «неканоническим» и создал Крымскую митрополию
Заявление представителей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) о независимом от Российской православной церкви (РПЦ) статусе является «самочинным» и не может быть принято. Это постановил Священный синод РПЦ 7 июня.
27 мая Собор УПЦ заявил о «полной самостоятельности и независимости» от МП. Собор осудил проводимую операцию на территории Украины и обратился к российским властям с просьбой найти «сильное и умное слово, которое бы смогло остановить кровопролитие». При этом ряд епархий в Донбассе и Крыму выразили несогласие с заявлением УПЦ о независимости от МП.
«Решение об изменении статуса УПЦ может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора РПЦ, – говорится в решении Синода РПЦ. – Самочинные действия по изменению статуса УПЦ могут привести к появлению нового раскола». Синод РПЦ «с прискорбием отметил сохраняющееся давление на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян УПЦ со стороны представителей украинской государственной власти и экстремистски настроенной части украинского общества».
Синод передал крымские епархии, которые находились в ведении УПЦ, в прямое подчинение патриарха Кирилла. Это объясняется «необходимостью сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни». На территории республики, которая с 2014 г. находится в составе РФ, будет образована Крымская митрополия.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 5 июня охарактеризовал заявление Собора УПЦ как «раскол» и отметил, что разделение, «совершенное ради любых политических, социальных или иных человеческих целей», не может быть оправдано: «Оно <...> лишает человека самого главного – общения с Богом».
Политолог Алексей Макаркин считает, что заявление Синода о создании Крымской митрополии говорит об усилении конфликта между РПЦ и УПЦ: «Немалая часть верующих не готова к полному отделению от Московской патриархии, но сейчас и нет механизма отделения. Москва не будет давать автокефалию УПЦ». Член Совета по правам человека Александр Верховский полагает, что заявление УПЦ о независимости может привести к «началу длительного переговорного процесса между разными ветвями украинского православия».
Он указал, что «прием крымских православных» в подчинение патриарха Кирилла «принципиально отличается от всего, что раньше делалось»: «Ранее принадлежность Церкви не зависела от государственной принадлежности. Например, в Абхазии епархии так и относятся к Грузинской православной церкви». «Существует еще несколько епархий УПЦ, где таким же образом можно было бы ввести управление из Москвы», – считает Верховский. С ним согласен руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
На заседании Синода председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион отчитался о рабочей поездке в Венгрию: он встретился с вице-премьером правительства Венгрии Жолтом Шемьеном и от имени РПЦ выразил благодарность Венгрии «за твердую позицию в отношении недопустимости включения» патриарха Кирилла в санкционный список ЕС. Позже на заседании Синода было объявлено о переназначении митрополита Илариона: он перестает быть председателем отдела внешних церковных связей и становится управляющим Будапештско-Венгерской епархией.
Лункин полагает, что это логичное действие в условия усиления противостояния Церквей. По его словам, митрополит Иларион «умел найти общий язык с обеими сторонами и тем самым сохранить баланс».