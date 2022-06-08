Русская православная церковь не согласилась с «самочинством» УПЦ

Он указал, что «прием крымских православных» в подчинение патриарха Кирилла «принципиально отличается от всего, что раньше делалось»: «Ранее принадлежность Церкви не зависела от государственной принадлежности. Например, в Абхазии епархии так и относятся к Грузинской православной церкви». «Существует еще несколько епархий УПЦ, где таким же образом можно было бы ввести управление из Москвы», – считает Верховский. С ним согласен руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.