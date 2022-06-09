Количество студентов-иностранцев в российских вузах в пандемию выросло

Лидерами топ-100 рейтинга RAEX-100 стал МГУ им. М.В. Ломоносова, который «получил наивысшую оценку по всем группам показателей», говорится в исследовании. Также в тройке-лидеров «набравший близкий к максимальному балл за уровень научно-исследовательской деятельности» МФТИ и «улучшивший показатели группы «образование» Санкт-Петербургский государственный университет. В прошлом году на третьем месте был МИФИ, опустившийся в этом году на четвертое место.