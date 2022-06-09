Количество студентов-иностранцев в российских вузах в пандемию выросло

Количество студентов-иностранцев в российских вузах в пандемию вырослоОпубликован рейтинг RAEX 100 лучших университетов России
Российские вузы в 2021 г., несмотря на ограничительные меры в период пандемии коронавирусной инфекции, сохранили показатели международной интеграции – число иностранных студентов-очников, обучающихся в РФ. Это следует из ежегодного исследования рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
Каждый год агентство публикует список 100 вузов, место в котором определяется с учетом 43 показателей. В их числе «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность», «востребованность среди абитуриентов», «сотрудничество с работодателями», «научно-исследовательский потенциал» и «исследовательская инфраструктура».
В университетах, входящих в топ-100, доля иностранных студентов-очников в 2021-2022 учебном году выросла до 12%, в предыдущем рейтинге этот показатель составлял 11,9%. При этом авторы рейтинга признают, что в следующем учебном году дальнейший рост вряд ли возможен из-за «текущей геополитической ситуации». Они прогнозируют смещение «фокуса международного сотрудничества с Европы и Северной Америки на другие страны».
Годом ранее авторы рейтинга RAEX-100 отметили «пробуксовку» именно показателя международной интеграции, так как с 2014 по 2019 гг. его среднее значение увеличивалось существенно быстрее – с 8,1% до 11,7%. «Наращивание доли [иностранных студентов] было свойственно не только лидерам, но и середнякам рейтинга», – отмечали авторы исследования, объясняя замедление темпа роста эпидемическими ограничениями.
«Сохранить международную интеграцию [в этом учебном году] помогли дистанционные образовательные технологии и онлайн-форматы», – полагает ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов, мнение которого цитируется в исследовании RAEX-100. А Высшая школа экономики (ВШЭ), запустив международные программы студенческой онлайн-мобильности, увеличила число иностранных студентов на 12%, говорит проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков.
Что такое RAEX-100
RAEX-100 – это единственный российский образовательный рейтинг, прошедший международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Агентство RAEX получило право использовать знак «Одобрено IREG» (IREG Approved), подтверждающий, что методология рейтинга, процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.
Бывший замруководителя Рособрнадзора, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что число иностранных студентов в России продолжит расти и в следующем учебном году: «Наши драйверы роста [по притоку студентов] – это бывшие страны постсоветского пространства и развитие технического и медицинского образования».
Лидерами топ-100 рейтинга RAEX-100 стал МГУ им. М.В. Ломоносова, который «получил наивысшую оценку по всем группам показателей», говорится в исследовании. Также в тройке-лидеров «набравший близкий к максимальному балл за уровень научно-исследовательской деятельности» МФТИ и «улучшивший показатели группы «образование» Санкт-Петербургский государственный университет. В прошлом году на третьем месте был МИФИ, опустившийся в этом году на четвертое место.
Авторы исследования указывают, что впервые за 11 лет, которые проводилось исследование, более половины мест рейтинга заняли вузы «столичных агломераций»: 33 вуза из рейтинга расположены в Москве, 12 – в Санкт-Петербурге, шесть – в Московской области. При этом эксперты RAEX прогнозируют перераспределение мест в пользу региональных вузов, ссылаясь на программы поддержки вузов в субъектах РФ, например, госпрограмму стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
С экспертами RAEX не согласен доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. По его прогнозу, в ближайшие годы будет сохраняться «иерархизация», когда все ресурсы централизуется в двух столичных городах, вузы будут стремится в Москву и Санкт-Петербург.
«Повышение статуса университета в рейтинге – процесс, который занимает десятилетия, – сказал Кульбака "Ведомостям”. – Это вопрос привлечения кадров, вопрос международной репутации, вопрос уровня абитуриентов. Лидеры быстро не меняются».
Директор центра рейтинговых исследований университета ИТМО Илья Куфтырев полагает, что вузы могут улучшить свое место в рейтинге «за счет повышения уровня вовлеченности молодых ученых, аспирантов и постдоков, в научные исследования».