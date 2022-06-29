Работу СМИ будут временно приостанавливать за распространение фейков

Инициатива была внесена в Госдуму 6 апреля депутатами всех фракций, кроме КПРФ, а первое чтение прошло 19 мая. Авторы законопроекта предлагали дать генпрокурору или его заместителям право выносить требование Роскомнадзору об отзыве лицензии СМИ, если оно распространило недостоверные или фейковые данные о действиях армии или госорганов за рубежом. Та же санкция предложена за публикацию информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, распространение материалов, которые содержат призывы к введению санкций, и др.