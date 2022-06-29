Работу СМИ будут временно приостанавливать за распространение фейков

Работу СМИ будут временно приостанавливать за распространение фейковГосдума ко второму чтению смягчила законопроект о регулировании медиа в России
Депутаты смягчили ко второму чтению законопроект, который дает Генпрокуратуре право инициировать отзыв лицензии СМИ в случае нарушения ими закона, а также в качестве «ответных мер» блокировать иностранные СМИ. Поправки опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.
Второе чтение пройдет 29 июня, уточнил зампредседателя комитета Сергей Боярский («Единая Россия»). В трех чтениях закон депутаты намерены принять до конца сессии, то есть до 6 июля, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Инициатива была внесена в Госдуму 6 апреля депутатами всех фракций, кроме КПРФ, а первое чтение прошло 19 мая. Авторы законопроекта предлагали дать генпрокурору или его заместителям право выносить требование Роскомнадзору об отзыве лицензии СМИ, если оно распространило недостоверные или фейковые данные о действиях армии или госорганов за рубежом. Та же санкция предложена за публикацию информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, распространение материалов, которые содержат призывы к введению санкций, и др.
В редакции документа ко второму чтению появилась норма о «приостановлении деятельности» СМИ.
При первом нарушении закона генпрокурор либо его заместитель будут выносить требование Роскомнадзору о приостановке деятельности СМИ на срок до трех месяцев. Ведомство в течение суток сможет вносить соответствующую пометку в реестр зарегистрированных СМИ и уведомлять учредителя и редакцию о приостановке их работы. В случае повторного нарушения предписание выносится на срок до шести месяцев.
Как следует из поправок, деятельность СМИ может быть возобновлена до истечения установленного в законе срока. Соответствующее решение может принять Роскомнадзор, если редакция удалит запрещенную информацию.
«Предложенные поправки – это уже большой прогресс. Это соответствует тому, о чем я говорил на заседании комитета Госдумы по информационной политике [после внесения законопроекта в нижнюю палату парламента]», — заявил «Ведомостям» член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
Только в случае «неоднократного» распространения СМИ запрещенной информации регистрация СМИ все же будет признана недействительной, а интернет-сайт заблокирован.
Правда, с досрочным возобновлением работы могут возникнуть сложности, считает медиаюрист Светлана Кузеванова: например, если в уведомлении редакции Роскомнадзор не укажет на конкретный материал. Генпрокуратура должна сообщать ведомству название статьи, основание для признания ее нарушающей законодательство и обоснование своей позиции, считает Кузеванова, но проект делать это не обязывает.
Между тем, считает Гусев, даже месяца было бы достаточно, «чтобы СМИ стало более внимательно к соблюдению законодательства». Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что «совсем остановить ограничения невозможно», но удалось добиться смягчения мер.
О подготовке инициативы парламентарии впервые заявили в апреле.
Она потребовалась для создания «правовых основ» подготовки «симметричных мер в отношении иностранных СМИ» в случае, если в западных странах «принимаются санкции в отношении российских СМИ». Такие меры также прописаны в законопроекте: генпрокурор или его заместители смогут принимать решение о запрете на территории России деятельности иностранного СМИ «при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ».
Ранее «Ведомости» писали, что законопроект может быть смягчен ко второму чтению, в частности, в нем может появиться инструмент предупреждения российских СМИ.