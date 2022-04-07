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Закон о СМИ корректируют в связи с новыми геополитическими обстоятельствами

Медиа можно будет ликвидировать
Анастасия Курилова
Закон о СМИ корректируют в связи с новыми геополитическими обстоятельствами / Евгений Разумный / Ведомости

Средство массовой информации (СМИ) может быть ликвидировано по инициативе генпрокурора или его заместителя в случае публикации запрещенной информации, фейков или дискредитации Вооруженных сил и т. д. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 6 апреля. Подписи под ним поставили, в частности, депутаты Василий Пискарев и Олег Матвейчев («Единая Россия»), Андрей Луговой (ЛДПР), Яна Лантратова («Справедливая Россия»).

О подготовке законопроекта «Ведомости» сообщали 5 апреля. Как говорил «Ведомостям» Луговой, в первую очередь парламентарии решили создать «правовые основы» для принятия «симметричных мер в отношении иностранных СМИ» и аккредитованных при МИД России корреспондентов, в случае если в западных странах принимаются санкции в отношении российских СМИ. В частности, по законопроекту генпрокурор или его заместители смогут принимать решение о запрете на территории России деятельности иностранного СМИ «при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом, выраженных в форме ограничения (запрета) деятельности российских СМИ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных