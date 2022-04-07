Закон о СМИ корректируют в связи с новыми геополитическими обстоятельствами

О подготовке законопроекта «Ведомости» сообщали 5 апреля. Как говорил «Ведомостям» Луговой, в первую очередь парламентарии решили создать «правовые основы» для принятия «симметричных мер в отношении иностранных СМИ» и аккредитованных при МИД России корреспондентов, в случае если в западных странах принимаются санкции в отношении российских СМИ. В частности, по законопроекту генпрокурор или его заместители смогут принимать решение о запрете на территории России деятельности иностранного СМИ «при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом, выраженных в форме ограничения (запрета) деятельности российских СМИ».