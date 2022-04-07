Закон о СМИ корректируют в связи с новыми геополитическими обстоятельствами

Закон о СМИ корректируют в связи с новыми геополитическими обстоятельствамиМедиа можно будет ликвидировать
Средство массовой информации (СМИ) может быть ликвидировано по инициативе генпрокурора или его заместителя в случае публикации запрещенной информации, фейков или дискредитации Вооруженных сил и т. д. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 6 апреля. Подписи под ним поставили, в частности, депутаты Василий Пискарев и Олег Матвейчев («Единая Россия»), Андрей Луговой (ЛДПР), Яна Лантратова («Справедливая Россия»).
О подготовке законопроекта «Ведомости» сообщали 5 апреля. Как говорил «Ведомостям» Луговой, в первую очередь парламентарии решили создать «правовые основы» для принятия «симметричных мер в отношении иностранных СМИ» и аккредитованных при МИД России корреспондентов, в случае если в западных странах принимаются санкции в отношении российских СМИ. В частности, по законопроекту генпрокурор или его заместители смогут принимать решение о запрете на территории России деятельности иностранного СМИ «при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом, выраженных в форме ограничения (запрета) деятельности российских СМИ».