Рособрнадзор настраивает оценку образования по модели PISA на российский лад

Рособрнадзор настраивает оценку образования по модели PISA на российский ладВедомство скорректирует название исследования, но надеется на признание его результатов
Рособрнадзор убирает из ведомственных документов международное исследование качества образования PISA (Programme for International Student Assessment). Его заменят «общероссийской оценкой по модели PISA», но будут использовать все прежние методики. Такие поправки ведомство предлагает внести в приказ Рособрнадзора, Минпросвещения и Минобрнауки о мониторинге результатов исследований качества обучения в школах. Проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Международная оценка школьников PISA проводится с 2000 г. каждые три года, в России – с 2006 г. Очередная оценка PISA в России должна была пройти в 2021 г., но из-за пандемии была перенесена на весну 2022 г., говорит директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. Но введенные в 2022 г. санкции затронули и образование.
«Сейчас участие России в проектах ОЭСР [включая исследование PISA] приостановлено в связи с принятыми санкциями в отношении РФ, – отмечается в пояснительной записке к документу Рособрнадзора. – Проведение исследования PISA-2022 в России невозможно». Но нужно обеспечить непрерывность процессов оценивания образования в стране, поэтому «будет применена общероссийская оценка по модели PISA», отметил представитель Минпросвещения.
Это в Рособрнадзоре назвали «антисанкционной мерой». Полностью отказаться от PISA Россия не может, поскольку одной из национальных целей развития России до 2030 г. является вхождение РФ в десятку стран мира по качеству общего образования, а для этого нужна оценка происходящих процессов. Новые показатели рассчитываются на основе PISA, проведением которого занимается ОЭСР.
Абанкина говорит, что Россия уверенно демонстрировала рост показателей в исследовании PISA и в 2015 г. практически подошла к показателям в 500 баллов: «Свыше 500 баллов набирают в основном Сингапур, Гонконг, Япония». Но в 2018 г. показатели России несколько просели. «Поэтому сейчас очень было бы интересно увидеть, как вышли из пандемии мы в сравнении с другими странами», – говорит эксперт.
«В процессе совместной работы с ОЭСР российские специалисты изучили данный инструмент измерения, – сказал представитель Минпросвещения. – Они могут продолжать мониторинг системы образования».
Исследование «по формату PISA» пройдет осенью 2022 г. в 14 регионах РФ, говорил ранее «Ведомостям» руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Оценка PISA не отвечает на вопрос, «в какой мере образовательная система отвечает потребностям экономики и запросам общества в стране», сообщила председатель комиссии Общественной палаты по развитию образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко. «Для разработки суверенной системы оценки качества образования должны быть привлечены все категории «заказчиков» для каждого уровня системы образования, начиная с дошкольного», – говорит она.
«Свои стандарты оценки качества образования нужны, но нельзя в их основу брать западные ориентиры», – сказала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Абанкина уверена, что национальная система оценки образования не мешает международной: главное – определиться, будет ли суверенная система оценки нацелена на мониторинг системы образования в целом или на оценку персональных результатов учеников.