Рособрнадзор настраивает оценку образования по модели PISA на российский лад

Абанкина говорит, что Россия уверенно демонстрировала рост показателей в исследовании PISA и в 2015 г. практически подошла к показателям в 500 баллов: «Свыше 500 баллов набирают в основном Сингапур, Гонконг, Япония». Но в 2018 г. показатели России несколько просели. «Поэтому сейчас очень было бы интересно увидеть, как вышли из пандемии мы в сравнении с другими странами», – говорит эксперт.