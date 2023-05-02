Больше половины переселенцев из Донбасса и с Украины имеют хронические заболевания

Больше половины переселенцев из Донбасса и с Украины имеют хронические заболеванияРоссийский Красный Крест обращает внимание на необходимость обеспечения их лекарствами
Более 54% опрошенных вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины имеют хронические заболевания, требующие регулярных обследований или приема лекарств, следует из опроса гуманитарной организации Российский Красный Крест (РКК). Его результаты есть в распоряжении «Ведомостей». Почти четверть респондентов страдают гипертонией (23,5%), еще 8% имеют сахарный диабет, а 3% – онкологические заболевания. Заболевания сердечно-сосудистой системы диагностированы у 2,2% респондентов. О проблемах с суставами заявили 1,7% опрошенных, заболевания ЖКТ имеют 1,5% респондентов, еще у 1,3% есть проблемы со зрением и др.
Всего в опросе приняли участие 1586 человек из Донбасса и с Украины, оказавшиеся в 17 регионах России. РКК заявляет, что более чем половине опрошенных (54%) требуются аптечные ваучеры – талоны, за которые можно купить требующиеся лекарства благодаря договоренностям организации и аптечных сетей, в то время как медпомощь они могут получить бесплатно. По словам председателя организации Павла Савчука, с февраля организация обеспечила такими ваучерами 51 634 человека.
5,3 млн человек
переехало в Россию с территории Украины и Донбасса за год с февраля 2022 г., сообщал ТАСС со ссылкой на силовые структуры
Законодательная база была отрегулирована таким образом, чтобы беженцы могли получать помощь в российских поликлиниках и больницах, напомнила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Согласно постановлению правительства России от 6 марта 2022 г. № 298, им бесплатно оказывается плановая и экстренная (в частности, высокотехнологичная) медицинская помощь.
«По прогнозной оценке Минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 000 человек», – говорилось в сообщении правительства 6 марта 2022 г. «Ведомости» направили в министерство запрос о фактическом числе беженцев, получивших ее.
Люди, которые приехали в Россию и еще не получили полис ОМС, также имеют право на помощь, добавила директор территориального ФОМС Севастополя, эксперт сервиса «Актион-медицина» Татьяна Гроздова. Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины также могут сделать профилактические прививки по эпидемическим показаниям и получить бесплатные лекарства по рецептам врачей, согласно этому постановлению.
Как уточнила Гроздова, перечень заболеваний, по которым у переселенцев есть право на льготные препараты, определен постановлением правительства России от 31 октября 2014 г. № 1134 «Об оказании медицинской помощи отдельным категориям лиц». В их числе как раз онкология, диабет, туберкулез, сифилис, эпилепсия, рассеянный склероз и др.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что большинство перебравшихся в Россию людей уже получили гражданство, а значит, на них распространяются российское законодательство и соответствующие гарантии.