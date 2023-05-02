Больше половины переселенцев из Донбасса и с Украины имеют хронические заболевания

Всего в опросе приняли участие 1586 человек из Донбасса и с Украины, оказавшиеся в 17 регионах России. РКК заявляет, что более чем половине опрошенных (54%) требуются аптечные ваучеры – талоны, за которые можно купить требующиеся лекарства благодаря договоренностям организации и аптечных сетей, в то время как медпомощь они могут получить бесплатно. По словам председателя организации Павла Савчука, с февраля организация обеспечила такими ваучерами 51 634 человека.