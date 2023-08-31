Начальник ОМВД Басманного района арестован по делу о превышении полномочий

В обосновании о необходимости избрать полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу следствие указывает, что Андреев совершил преступление с целью незаконного изъятия финансовых активов гражданина России Зуева, за совершение которого УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Кроме того, обратил внимание следователь, подозреваемый может скрыться от следствия, используя свои профессиональные навыки и связи. Из материалов дела следует, что Андреев уже противодействовал следствию и оказывал давление на свидетеля по делу, принуждая его отказаться от показаний.