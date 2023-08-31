Начальник ОМВД Басманного района арестован по делу о превышении полномочий

Начальник ОМВД Басманного района арестован по делу о превышении полномочийСК подозревает Андреева в преступлении коррупционного характера в интересах латвийской НКО
Тушинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальника отдела МВД Басманного района Москвы Сергея Андреева до 2 октября 2023 г., передает корреспондент «Ведомостей».
В оглашенных в суде материалах следствия говорится, что причастность Андреева к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями потерпевшего с фамилией Зуев, свидетеля с фамилией Ефремов, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий. По словам следователя, Андреев подозревается в совершении преступления «против государства и власти, которое имеет коррупционный характер, с использованием должностных полномочий в личных интересах и в интересах иностранной некоммерческой организации на территории Латвийской Республики».
В обосновании о необходимости избрать полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу следствие указывает, что Андреев совершил преступление с целью незаконного изъятия финансовых активов гражданина России Зуева, за совершение которого УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Кроме того, обратил внимание следователь, подозреваемый может скрыться от следствия, используя свои профессиональные навыки и связи. Из материалов дела следует, что Андреев уже противодействовал следствию и оказывал давление на свидетеля по делу, принуждая его отказаться от показаний.
Представитель потерпевшего, в свою очередь, заявила суду, что только изоляция от общества Андреева обеспечит эффективное расследование уголовного дела.
«Нужно учитывать тот факт, что Андреев совершил должностное преступление в интересах латвийского банка, что в текущих реалиях просто вопиющий поступок и [его] можно расценивать как государственную измену», – сказала адвокат потерпевшего.
Уголовное дело было возбуждено следственным управлением Следственного комитета России по северному району Москвы 2 августа. Спустя неделю Андреева допросили в качестве свидетеля, а 30 августа задержали в Москве в статусе подозреваемого.
На момент избрания меры пресечения полицейский еще находится в должности начальника отдела МВД Басманного района Москвы.
В рамках уголовного дела как свидетель проходит супруга Андреева. Следствие учитывает и тот факт, что на иждивении у фигуранта двое малолетних детей.
Защитники настаивали на необоснованности подозрений причастности Андреева к вменяемому преступлению. «Из протоколов допроса свидетелей не следует, что кто-то указывает на него», – подчеркнул его адвокат Дмитрий Ефремов. Также защитник апеллировал к сомнительности личности потерпевшего. «Из открытых источников: Артем Зуев является главным лицом в деятельности банка. На нем лежат все основные функции», – пояснил в судебном заседании представитель Андреева. В заключение Ефремов заявил, что подозрение к причастности доверителя совершенно несостоятельно и необоснованно.
Сам глава ОМВД был в суде немногословен. Вину Андреев не признает.
Выслушав мнения сторон, судья Елена Строева согласилась со следствием и отправила Андреева в СИЗО до 2 октября 2023 г.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По этой статье ему может грозить до четырех лет лишения свободы, если вина будет доказана в суде по существу.
Telegram-канал Baza при этом пишет, что он подозревается в незаконном возбуждении уголовных дел в интересах компании Tesida services limited Latvia за якобы похищенные денежные средства.
Главой ОМВД Басманного района Андреев был назначен в ноябре 2022 г.