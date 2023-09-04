Нападение на адвоката с зеленкой квалифицировали как преступление против правосудия

Нападение на адвоката с зеленкой квалифицировали как преступление против правосудияКроме того, расследование о заказчике выделено в отдельное производство
Дело о нападении на адвоката Елену Пономареву будет расследоваться по ч. 4 ст. 296 – о насилии и угрозах в связи с осуществлением правосудия. Теперь следствие официально связывает нападение с делом о торговле наркотиками в даркнете, а расследование о заказчике выделено в отдельное производство
Следственный комитет (СК) переквалифицировал дело в отношении арестованных за нападение с зеленкой на подмосковного адвоката Елену Пономареву на ч. 4 ст. 296 УК («угроза в отношении лица, участвующего в отправлении правосудия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»), по которой может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с расследованием, информацию подтвердили в Адвокатской палате Московской области. Изначально 25-летнего Игоря Карпова и 39-летнего Павла Морозова обвиняли только в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК).
Дело в отношении заказчика выделено в отдельное производство. Следствие считает, что заказ на Пономареву поступил от неустановленного лица, «заинтересованного в расследовании и рассмотрении судом уголовного дела № 11801460021002946» – об организаторах онлайн-магазина по торговле наркотиками в даркнете «Стафф мэн», утверждает источник «Ведомостей» в правоохранительных органах.
Недовольный работой Пономаревой злоумышленник в начале июня 2023 г. разместил на специализированном портале в даркнете заявку, в которой предлагал 100 000 руб. в криптовалюте за то, чтобы облить адвоката зеленкой, и один миллион за нападение с кислотой. Для отчета преступление необходимо было зафиксировать на видео. В поисках криминального заработка на объявление откликнулись двое мужчин из Санкт-Петербурга – Карпов и Морозов, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности и отбывавшие наказание в местах лишения свободы. Их устроил вариант с зеленкой.
Прежде чем согласиться, Карпов расспросил анонимного заказчика о причинах преследования женщины, уточнил ее личные данные и сведения о месте проживания и работы. Объяснение анонима, что из-за адвокатской деятельности Павловой «пострадали невиновные люди», Карпова убедило. Для надежности он привлек к делу сообщника, чья роль заключалась в подстраховке непосредственного исполнителя, считают правоохранители. Сами задержанные на допросе настаивали, что Карпов действовал в одиночку, а его знакомый Морозов лишь по стечению обстоятельств стал свидетелем случившегося.
Мужчины добрались из Петербурга в Москву на арендованной машине, заселились в недорогой хостел под названием «Добро бобра», изучили распорядок дня и маршруты своей жертвы, а также удобные места для нападения и пути отхода. В итоге днем 6 июля нападавшие подкараулили женщину на автобусной остановке у Рублевского шоссе. Карпов облил Пономареву из стакана-шейкера, затем оба мужчины с места происшествия скрылись. Врачи зафиксировали у женщины химические ожоги 1-й и 2-й степени обоих глаз, слизистой носа и рта.
Происшествие получило дополнительный резонанс на фоне избиения в Грозном журналиста Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. С требованием тщательного расследования выступила Адвокатская палата Московской области.
«Сотрудники уголовного розыска управления МВД по ЗАО отработали блестяще, задержав фигурантов менее чем за сутки, за что адвокатское сообщество России аплодирует им стоя», – заявил «Ведомостям» председатель комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Московской области Вадим Логинов. Он также выразил благодарность руководителю Кунцевского следственного отдела СК Александру Любимову и следователю Сладкову. «Они дотошно и педантично смогли разобраться в этом клубке и предъявили нападавшим законное и обоснованное обвинение, за что им земной поклон и огромное адвокатское спасибо», – подчеркнул Логинов.
Как ранее писали «Ведомости», именно в связи с участием в деле «Стафф мэна» Пономарева обращалась за защитой к сотрудникам МВД. Это расследование началось с полицейской операции в ноябре 2018 г. Тогда сотрудники МВД из подразделений по борьбе с наркотиками изъяли из тайников в нескольких подмосковных городах 111 кг гашиша и несколько килограммов марихуаны, MDMA и метамфетамина, а также пистолет «Беретта» с патронами.
Пономарева была привлечена к делу «Стафф мэна» на самом первом этапе в качестве защитника по назначению для одного из двух задержанных. На допросе с ее участием подозреваемый признал вину и дал показания в отношении неустановленного на тот момент лица по имени Сергей как на возможного соучастника. Позже оперативники управления МВД по контролю за оборотом наркотиков установили личность подозреваемого – Сергей Корян. Его объявили в розыск.
При этом после первых допросов обвиняемые в наркоторговле стали отрицать вину и данные ранее показания. Вместе с новыми защитниками они стали утверждать, что Пономарева поставила свою подпись в протоколе допроса, реально не участвуя в следственных действиях. Среди прочего защита ссылалась на противоречия между данными о местонахождении автомобиля с адвокатом и временем допроса, указанном в документах.
Через некоторое время неизвестные, по словам Пономаревой, стали требовать от нее «опорочить протокол допроса», который мог указывать на скрывшегося подозреваемого. В ход шли угрозы адвокату и ее семье. В мессенджерах ей присылали соответствующие сообщения со снимками ее собаки. Автомобиль адвоката облили несмываемой краской.
Тем не менее на следствии и в суде Пономарева настояла на добросовестном выполнении своих обязанностей. Ее версию подтвердили сотрудники изолятора, в котором проводились следственные действия. В итоге в конце 2021 г. обвиняемые по делу получили наказание в виде 17 лет лишения свободы.
Перед этим сотрудниками ФСБ за взятку в 13 млн руб. были задержаны одна из адвокатов подозреваемых Ирина Кувакина и рассматривавший дело судья Сергей Котов. Родственники объявленного в розыск Коряна заявили, что защитник предложила им дать взятки следователю и судье за прекращение его уголовного преследования. Котов вину отрицал и заявил о провокации. 28 августа 2023 г. Московский областной суд приговорил судью к девяти годам колонии строго режима по обвинению во взятке (ч. 6 ст. 290 УК). Экс-адвокат Кувакина (ее статус был прекращен перед возбуждением уголовного дела) получила пять с половиной лет колонии по обвинению в посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291 УК) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии обвинения, она планировала присвоить часть переданных средств себе.
Помимо этого было возбуждено дело в отношении следователя следственного департамента МВД Александра Канакова. Дождавшись его увольнения, в СК предъявили бывшему полицейскому обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Согласно предварительным выводам СК, деньги не были взяткой и следователь их просто похитил, так как не мог повлиять на исход дела. Начальник следственного отдела передал ему материалы лишь на время отпуска руководителя следственной группы. По стечению обстоятельств Канаков оказался давним знакомым адвоката Кувакиной. Когда же к работе вернулся основной следователь по делу, скрывшийся подозреваемый Корян был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
В Адвокатской палате Московской области узнали об угрозах в адрес Пономаревой, еще когда неизвестные облили ее автомобиль краской, рассказал «Ведомостям» Логинов. «Палата незамедлительно подключилась к ее защите, направив в прокуратуру и полицию требования о возбуждении уголовного дела, – говорит юрист. – К сожалению, никто из них должным образом не прореагировал, в ответ поступили отписки, а в возбуждении уголовного дела было отказано».
Представляющий интересы Пономаревой адвокат Олег Цуканов, в свою очередь, подчеркнул, что защитники, выполняющие свою работу по назначению, «подчас становятся жертвами намеренно негативной оценки их действий». «В том числе и со стороны тех, кто формирует тактику защиты вопреки Кодексу профессиональной этики адвоката, делая основной упор не на свои знания и профессиональные возможности, а на создание процессуальных ловушек, в которые, по их мнению, должны попасть именно коллеги, ранее выполнявшие свои полномочия защитников», – говорит Цуканов.
По мнению Логинова, регулярные нападения на его коллег, угрозы и убийства свидетельствуют о недостаточной защищенности адвокатского сообщества. Например, в УК отсутствует ответственность за воспрепятствование адвокатской деятельности, хотя такая есть в отношении журналистов, говорит Логинов. Он напомнил, что соответствующий законопроект недавно подготовил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Поправки копируют аналогичные предложения Минюста, опубликованные еще в сентябре 2020 г. «Неизвестно, по какой причине работа над этим важным законопроектом застопорилась, – рассуждает Логинов. – Видимо, потому, что процессуальные оппоненты адвокатов не видят необходимости в специальном регулировании».
Цуканов считает, что в изменениях нуждается и ст. 296 УК. «Необходимо точно определить в числе участников производства по уголовным делам как объект преступного посягательства «лицо, имеющее статус адвоката», поскольку защитником в силу УПК РФ может выступать в теории не только адвокат, – говорит Цуканов. – Кроме того, наступление ответственности [за неправомерные действия] в отношении лиц, имеющих специальный статус, например судьи или адвоката, должно происходить по умолчанию, а не по признаку осведомленности виновного и наличия соответствующего умысла».
Также Цуканов обратил внимание, что в нынешнем виде три из четырех составов ст. 296 УК относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести, т. е. предусматривают ответственность до пяти лет. К тяжким же относится только состав ч. 4 ст. 296 УК, который предусматривает ответственность за угрозы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. При этом в статье отсутствует, например, квалификация подобного преступления, совершенного по найму.