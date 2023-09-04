Нападение на адвоката с зеленкой квалифицировали как преступление против правосудия

Перед этим сотрудниками ФСБ за взятку в 13 млн руб. были задержаны одна из адвокатов подозреваемых Ирина Кувакина и рассматривавший дело судья Сергей Котов. Родственники объявленного в розыск Коряна заявили, что защитник предложила им дать взятки следователю и судье за прекращение его уголовного преследования. Котов вину отрицал и заявил о провокации. 28 августа 2023 г. Московский областной суд приговорил судью к девяти годам колонии строго режима по обвинению во взятке (ч. 6 ст. 290 УК). Экс-адвокат Кувакина (ее статус был прекращен перед возбуждением уголовного дела) получила пять с половиной лет колонии по обвинению в посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291 УК) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии обвинения, она планировала присвоить часть переданных средств себе.