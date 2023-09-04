Большинство опрошенных социологами в РФ считают себя россиянами

Большинство опрошенных социологами в РФ считают себя россиянамиХотя есть и те, кому не чужда иная самоидентификация
Самоидентификация «россияне» доминирует в восприятии жителей РФ и не имеет значимых конкурентов. К такому выводу пришли авторы комплексного исследования, проведенного ЦСП «Платформа» и Центром социально-политических исследований и информационных технологий (ЦСПИИТ) РГГУ (первый выпуск, посвященный самоидентификации россиян, есть в распоряжении «Ведомостей»). На открытый вопрос «Если бы перед вами стояла задача назвать всех жителей России одним словом, как бы вы это сделали?», 60% респондентов ответили «россияне».
Еще 8% назвали всех жителей РФ русскими, 5% охарактеризовали их позитивными характеристиками (единые, сплоченные, добрые, мудрые). По мнению 4%, жители России – это наши родные, братья, еще 4% – граждане, соотечественники, 3% – народ. 2% опрошенных назвали всех жителей РФ русичами, россами, русами, 1% дал им негативные характеристики. Авторы исследования отмечают «аномально высокое» число ответов в духе славянской стилизации «русич», «росс» и связывают это с «напряженной обстановкой».
Сейчас конструируется идея общности, цитируют авторы доклада директора по стратегическому развитию ВЦИОМа Степана Львова: «Чем мы отличаемся от остального мира? В чем наша роль? Большинство, конечно, задается этими вопросами. Ответы на них достаточно шаблонные: мы носители определенных ценностей, и наша миссия состоит в том, чтобы эти ценности транслировать, предъявлять миру, не отступать от них. Многие удовлетворяются тем, что мы вместе. А в чем вместе? <...> Пока нет явно осязаемых целей. Но движение в сторону консолидации, единства – оно ощущается».
При этом для большинства опрошенных (72%) «национальность» и «россиянин» – это близкие понятия, которые означают почти одно и то же, следует из данных исследования. Среди россиян растет уровень политкорректности, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «В людях долгое время воспитывалась именно гражданская идентичность, а не национальная. Вместе с этим они боятся конфликтов, употребление слова «россиянин» вместо «русский» снижает вероятность межнациональной вражды», – сказал он «Ведомостям».
Как сложилась идентичность на Дальнем Востоке?
«Прежде была устойчивая идентичность региона: Дальний Восток – крепость России на границе с Китаем и Японией. Потом у крепости отобрали врага. Первая новая идентичность – катастрофичная: мы те, кто оказался в трудном положении. Но [вечно] жить в катастрофе нельзя <...> Возникает более-менее устойчивая региональная идентичность, которая активно поддерживается тем обстоятельством, что населенных центров в регионе немного, активных людей в этих городах еще меньше, и они, как правило, знакомы друг с другом», – приводятся в докладе слова завкафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета Льва Бляхера.
Такой процент тех, кто ставит на первое место свою гражданскую, а не национальную идентичность, социальный психолог Алексей Рощин считает высоким. По его словам, россияне уже много лет избегают называть себя русскими. «У нас многонациональная страна, в которой проживает много людей, внешне похожие на русских, но этнически ими не являющиеся. Слово «русский» ассоциируется прежде всего с русским национализмом, которого всегда боялись», – резюмировал Рощин.
К примеру, по данным опроса, 25% респондентов считают, что россиянин – это не национальность. Доля таких респондентов существенно выше на Северном Кавказе (39%). «Это особенность полиэтничных территорий, которая проявляется и в других национальных регионах России. Данный феномен объясняет концепция двойной идентичности, предложенная академиком Валерием Тишковым: у человека есть одновременно и этническая, и гражданская идентичность», – говорится в докладе.
Локальный патриотизм свойственен спокойным временам, пишут авторы исследования. Но самоидентификация с региональным сообществом и сейчас ярко выражена на Дальнем Востоке, где сильнее всего ощущается связь как со своим регионом (35%), так и со своим населенным пунктом (32%). Это может быть вызвано особым «островным» характером дальневосточной идентичности – многие дальневосточники воспринимают остальную Россию как запад или даже материк, подразумевая, что Дальний Восток – это остров, говорится в исследовании. К примеру, жители столиц в полтора раза реже идентифицируют себя с городами, в которых живут.
На вопрос «Что для вас быть россиянином?» чаще всего звучали три ответа: быть патриотом, любить страну и гордиться ею (49%), жить в России (18%) и говорить на русском языке (12%). «Преобладание символических факторов (патриотизм, любовь к Родине и т. д.) над формальными (проживание на территории, владение языком) – индикатор, свойственный периодам становления и сложных вызовов, когда на первый план выходят ценности солидарности, формируется синдром «мы все в одной лодке», – отмечается в докладе.