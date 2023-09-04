Большинство опрошенных социологами в РФ считают себя россиянами

Сейчас конструируется идея общности, цитируют авторы доклада директора по стратегическому развитию ВЦИОМа Степана Львова: «Чем мы отличаемся от остального мира? В чем наша роль? Большинство, конечно, задается этими вопросами. Ответы на них достаточно шаблонные: мы носители определенных ценностей, и наша миссия состоит в том, чтобы эти ценности транслировать, предъявлять миру, не отступать от них. Многие удовлетворяются тем, что мы вместе. А в чем вместе? <...> Пока нет явно осязаемых целей. Но движение в сторону консолидации, единства – оно ощущается».