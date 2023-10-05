Минстрой смягчит запрет отчуждения коммунальной инфраструктуры частникам

Минстрой предлагает смягчить запрет отчуждения объектов холодного водоснабжения или водоотведения (инженерных сооружений) в частную собственность, допустив возможность их внесения в качестве вкладов в уставные капиталы акционерных обществ (АО), 100% акций которых находятся в государственной или муниципальной собственности. Об этом говорится в проекте закона министерства, с которым ознакомились «Ведомости». Комиссия правительства по законопроектной деятельности 2 октября одобрила его, уточнил источник, близкий к правкомиссии. Законопроект согласован с Минфином, Минэкономразвития, Росимуществом, Росреестром, ФАС, ФСБ и департаментом ЖКХ г. Москвы.