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Минстрой смягчит запрет отчуждения коммунальной инфраструктуры частникам

Такую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности
Юлия Малева Яна Суринская
Freepik

Минстрой предлагает смягчить запрет отчуждения объектов холодного водоснабжения или водоотведения (инженерных сооружений) в частную собственность, допустив возможность их внесения в качестве вкладов в уставные капиталы акционерных обществ (АО), 100% акций которых находятся в государственной или муниципальной собственности. Об этом говорится в проекте закона министерства, с которым ознакомились «Ведомости». Комиссия правительства по законопроектной деятельности 2 октября одобрила его, уточнил источник, близкий к правкомиссии. Законопроект согласован с Минфином, Минэкономразвития, Росимуществом, Росреестром, ФАС, ФСБ и департаментом ЖКХ г. Москвы.

Министерство строительства вносит изменения в ст. 9 закона «О водоснабжении и водоотведении», говорится в материалах правкомиссии, с которыми ознакомились «Ведомости». Согласно п. 1 этой статьи действующего закона, запрещены любые способы приватизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Такие объекты могут быть переданы в эксплуатацию только по договору аренды.

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