Сектанты подключились к поддержке ВСУ

Сектанты подключились к поддержке ВСУСК проводит обыски и собирает доказательства в отношении адептов запрещенной организации
Столичные следователи возбудили уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации в отношении последователей Духовного центра «Возрождение» (ДЦВ). Религиозная организация была основана гражданином Украины Владимиром Мунтяном в 2014 г. На Украине он был неоднократно осужден и после отбытия наказания в Днепропетровской области создал первую общину с помощью методик протестантского пастора Сандея Аделаджи.
В рамках уголовного дела по ч. 2 и 3 ст. 284.1 УК 4 октября следователи провели обыски по нескольким московским адресам объединения. По словам близкого к следствию источника «Ведомостей», возбуждение уголовного дела связано с тем, что организация продолжила свою деятельность на территории России, несмотря на то что в ноябре прошлого года Генпрокуратура признала ее нежелательной. Следствием установлено, что в рамках проекта ДЦВ был организован регулярный сбор денег на «благотворительные цели» и финансирование украинской армии.
С 2014 г. у религиозного объединения появилась сеть ячеек во всех областных центрах Украины и странах СНГ. Методика ДЦВ основывается на формировании психологической зависимости адептов от лидеров организации, отметил собеседник «Ведомостей». По его словам, они применяют манипулятивные техники контроля над сознанием – например, проводят религиозные службы с громкой музыкой, ярким светом и обещаниями об увеличении личного дохода после внесения пожертвований, а также убеждают в необходимости покупки и изучении литературы авторства апостола, прослушивания его лекций.
Секты – это псевдорелигии, где в отличие от традиционных религий человека начинают серьезно эксплуатировать, говорит эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев. «То есть в рамках традиционных религий мы редко слышим, что бабушка отписала церкви квартиру или член семьи начал отдавать все деньги, а в случае с сектами это происходит постоянно», – продолжает он. Кроме того, традиционные религии не занимаются столь активным вовлечением в свои ряды, как псевдорелигиозные организации. Для последних привлечение новых адептов, которых потом можно использовать, – главная цель работы, пояснил Невеев.
Собранные под предлогом «распространения учения секты по всему миру» средства Мунтян с командой присваивают и распределяют между собой. По данным источника, в настоящий момент их ячейки существуют в 32 странах, а наиболее крупные находятся в России, США, Белоруссии и европейских странах. Общее число последователей, по данным правоохранителей, составляет около 30 000 человек. В России, как рассказывает собеседник «Ведомостей», насчитывается до 10 000 сектантов, которыми сейчас руководит Михаил Коваль (сам же Мунтян с 2019 г. находится в Индонезии, въезд в РФ ему закрыт).
С ДЦВ, как рассказывают собеседники «Ведомостей», связано около 30 групп в РФ, которые использует разные пропагандистские возможности, чтобы сохранить влияние на территории страны. Это не только ролики в сети, но и псевдообразовательные проекты, в частности колледж «Гора Моисея», где только с 2016 по 2021 г. обучение прошло около 1500 сектантов.
После начала военной операции на Украине лидер духовной организации занялся политической деятельностью. Мунтян публично поддерживает антироссийскую политику и Владимира Зеленского (снимался лидер сектантов и в роликах «Квартала 95»). В социальных сетях члены ячеек ДЦВ активно рассказывают о материальных пожертвованиях и финансовой помощи ВСУ.
По данным собеседника «Ведомостей», один из прошлых координаторов ячеек ДЦВ в России Раушания Рудикова выезжала на Украину и в Индонезию в 2019–2022 гг. и передавала деньги в том числе на эти цели. Происходило это даже после февраля 2022 г. Речь идет о сумме в 3,5 млн руб.
По словам Невеева, не существует конкретной уязвимой целевой аудитории людей с определенным складом психики, которая подвержена влиянию представителей сект. Потенциально в нее могут вовлечь любого человека с потребностью использования религиозного подхода в поиске ответов на вопрос о смысле жизни, в поиске способа решить свои проблемы. Причем в сектах таким людям будут говорить: «Приходи к нам – и ты исцелишься, добьешься успеха, станешь популярным», добавил он. В более защищенном положении находятся лишь люди, ориентированные на традиционные религиозные организации, отмечает Невеев.
Например, на одной из встреч ДЦВ, по его словам, апостолы получили от святого духа дар говорения на иностранных языках. «Если вам нужно выучить английский или японский, в традиционном христианстве вам скажут, что вам надо пойти на курсы иностранного языка. А неопятидесятники выходят на сцену, все кричат: «Аллилуйя, братья», «Бог с нами, мы все его знаем лично» и начинают якобы говорить на иностранных языках, хотя это бессвязная тарабарщина», – рассказал он.
В частности, они используют методы доведения людей до высшего уровня стресса и перевозбуждения за счет демонстрации того, как неходячие инвалиды встают с коляски или члены секты неуязвимы перед укусами змей. В результате, пережив такой высокий накал эмоций, «люди начинают биться в экстазе, падать на пол, потому что на них снизошел святой дух», перечислил он.