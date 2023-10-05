Сектанты подключились к поддержке ВСУ

Собранные под предлогом «распространения учения секты по всему миру» средства Мунтян с командой присваивают и распределяют между собой. По данным источника, в настоящий момент их ячейки существуют в 32 странах, а наиболее крупные находятся в России, США, Белоруссии и европейских странах. Общее число последователей, по данным правоохранителей, составляет около 30 000 человек. В России, как рассказывает собеседник «Ведомостей», насчитывается до 10 000 сектантов, которыми сейчас руководит Михаил Коваль (сам же Мунтян с 2019 г. находится в Индонезии, въезд в РФ ему закрыт).