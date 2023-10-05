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Общество

СРЗП предложила установить выплаты ополченцам Донбасса наравне с российскими военными

Сейчас уровень их защищенности ниже, чем у участников спецоперации
Мария Макутина
Дэн Леви / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов направил официальное письмо президенту Владимиру Путину с предложением решить проблему социальной защищенности членов семей погибших и раненых ополченцев Донбасса, принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

В 2023 г. ополченцы ДНР и ЛНР, принимавшие участие в боевых действиях с 11 мая 2014 г., получили статус ветеранов боевых действий и набор социальных гарантий, вместе с тем уровень их социальной защищенности значительно ниже, чем у военнослужащих – участников спецоперации, отметил Миронов.

В частности, ополченцы Донбасса до 2022 г. получали единовременную выплату в случае гибели — 20 000 руб., а при признании инвалидом — 10 000. После начала спецоперации выплата была увеличена до 5 млн руб. в случае гибели и до 3 млн руб. при получении ранения, став равнозначной той выплате, которая положена российским военнослужащим.

При этом членам семей погибших ополченцев Донбасса, воевавшим с 2014 г., не предусмотрены социальные гарантии, равные тем, которые полагаются российским военнослужащим и добровольцам, поскольку они погибли до вхождения ДНР и ЛНР в состав России, говорится в письме («Ведомости» с ним ознакомились).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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