СРЗП предложила установить выплаты ополченцам Донбасса наравне с российскими военными

В частности, ополченцы Донбасса до 2022 г. получали единовременную выплату в случае гибели — 20 000 руб., а при признании инвалидом — 10 000. После начала спецоперации выплата была увеличена до 5 млн руб. в случае гибели и до 3 млн руб. при получении ранения, став равнозначной той выплате, которая положена российским военнослужащим.