СРЗП предложила установить выплаты ополченцам Донбасса наравне с российскими военными

СРЗП предложила установить выплаты ополченцам Донбасса наравне с российскими военнымиСейчас уровень их защищенности ниже, чем у участников спецоперации
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов направил официальное письмо президенту Владимиру Путину с предложением решить проблему социальной защищенности членов семей погибших и раненых ополченцев Донбасса, принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года.
В 2023 г. ополченцы ДНР и ЛНР, принимавшие участие в боевых действиях с 11 мая 2014 г., получили статус ветеранов боевых действий и набор социальных гарантий, вместе с тем уровень их социальной защищенности значительно ниже, чем у военнослужащих – участников спецоперации, отметил Миронов.
В частности, ополченцы Донбасса до 2022 г. получали единовременную выплату в случае гибели — 20 000 руб., а при признании инвалидом — 10 000. После начала спецоперации выплата была увеличена до 5 млн руб. в случае гибели и до 3 млн руб. при получении ранения, став равнозначной той выплате, которая положена российским военнослужащим.
При этом членам семей погибших ополченцев Донбасса, воевавшим с 2014 г., не предусмотрены социальные гарантии, равные тем, которые полагаются российским военнослужащим и добровольцам, поскольку они погибли до вхождения ДНР и ЛНР в состав России, говорится в письме («Ведомости» с ним ознакомились).