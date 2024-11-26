Вступительные экзамены по физике станут обязательными для инженерных вузов

При этом доля участников, которые не набрали минимальный балл по такому экзамену, сократилась в этом году в 3 раза – с 5,85% в 2023 г. до 1,96% в 2024 г. от общего числа сдающих этот экзамен, говорил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в июне. Популяризация ЕГЭ по физике приведет «к росту знаний по этому предмету даже у тех, кто его не сдает, так как учителя будут более мотивированы на уроках востребованного предмета», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).