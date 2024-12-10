В законе об НКО может появиться категория национально-культурных организаций

В законе об НКО может появиться категория национально-культурных организацийФАДН хочет ограничить иностранное влияние и сделать поддержку таких НКО более адресной, считают эксперты
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предлагает выделить в отдельную категорию некоммерческие организации (НКО) в этнокультурной сфере по аналогии с социально ориентированными НКО (СОНКО) и НКО – исполнителями общественно полезных услуг. Называться эта категория будет «национально-культурные организации», следует из разработанных ФАДН поправок.
Национально-культурные организации должны заниматься сохранением и поддержкой «этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации», укреплять единство «российской нации» и обеспечивать межнациональное и межрелигиозное согласие в стране, говорится в тексте законопроекта. К новой категории потенциально могут быть отнесены НКО в форме общественных организаций и движений, ассоциаций, общин коренных малочисленных народов РФ, общественно полезных фондов, частных учреждений и автономных некоммерческих организаций, уточняется в нем.
Национально-культурные организации также смогут получать государственную поддержку, сказано в пояснительной записке. Для этого авторы законопроекта хотят переформулировать пункт статьи о поддержке СОНКО (п. 11 ст. 31.1) и предусмотреть ее для организаций, деятельность которых аналогична целям работы национально-культурных организаций. Согласно действующей редакции пункта статьи закона, такую помощь получают НКО, деятельность которых направлена на «развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов» России.
Иностранные граждане не смогут составлять более одной трети от общего числа участников корпоративной национально-культурной организации и не получат право управлять ею, следует из законопроекта. В такие НКО иностранцы могут быть приняты только по решению высшего органа управления организации, уточняется там. Законопроект предусматривает двухлетний переходный период, за это время НКО должны обновить свои уставы.
В России работает от 3000 до 6000 этнокультурных организаций, утверждают авторы законопроекта в пояснительной записке.
Создание отдельной категории для национально-культурных организаций поможет повысить прозрачность деятельности таких НКО, считает первый заместитель председателя комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»). По его мнению, законопроект от ФАДН также является попыткой избавиться от «ненужного иностранного влияния». Об этом же говорится в пояснительной записке к законопроекту: «Применение проектируемых изменений ст. 15 закона о некоммерческих организациях позволит ограничить внешнее влияние на российские национально-культурные организации в том числе через их органы».
Влияние недружественных стран на работу национальных общин в России «излишне драматизируется», считает член совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Волох. Введение новой категории для этнокультурных организаций скорее позволит таким НКО «стать ближе» к федеральным органам власти и наладить получение поддержки от них, считает он.
«Ведомости» направили запрос в ФАДН с просьбой уточнить, планирует ли агентство запускать и вести отдельный перечень национально-культурных организаций и для каких целей он мог бы создаваться.