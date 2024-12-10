В законе об НКО может появиться категория национально-культурных организаций

Иностранные граждане не смогут составлять более одной трети от общего числа участников корпоративной национально-культурной организации и не получат право управлять ею, следует из законопроекта. В такие НКО иностранцы могут быть приняты только по решению высшего органа управления организации, уточняется там. Законопроект предусматривает двухлетний переходный период, за это время НКО должны обновить свои уставы.