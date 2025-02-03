Научные организации и бизнес подали 160 заявок для ликвидации разлива мазута

По опыту техногенных катастроф в прошлом последствия нынешней аварии будут зависеть от общего количества вылившегося мазута, принятых мер по очистке и природных процессов, на которые человек повлиять не может, заявила «Ведомостям» руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей РАН Елена Тихонова. Самым критичным годом, по ее словам, считается первый, а дальше есть два варианта: либо формирование новой экосистемы, либо преодоление стресса и восстановление старой.