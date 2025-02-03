Научные организации и бизнес подали 160 заявок для ликвидации разлива мазута

Научные организации и бизнес подали 160 заявок для ликвидации разлива мазутаОбщественники и ученые Краснодарского края предложили провести грантовые конкурсы для разработчиков эффективных технологий
Научные организации и бизнес, разрабатывающие технологии для работы с загрязненными песком и водой, подали 160 заявок с инициативами по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом рассказала замдиректора департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки Наталия Голубева во время тематического круглого стола в Общественной палате (ОП) России 31 января.
Эксперты поддержали 71 инициативу (из 160), а 42 коллектива выразили готовность выехать на полигон в зону ЧС для отработки технологий, сообщила Голубева. На месте уже работают пять коллективов, уточнила она.
Сейчас Томский государственный университет апробирует метод, который позволяет с помощью инфракрасного света без погружения водолаза определять, есть ли мазут в толще воды, сообщил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров. Севастопольское отделение Океанографического института им. Зубова проводит эксперименты по прогнозированию движения мазутных пятен, а МГТУ имени Баумана подбирает сорбенты, сказал он.
Приоритетной является работа с песком. Порядка 135 000 т замазученного грунта поставлено на площадки временного хранения, говорил директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды Тамирлан Аджиев. Для восстановления пляжей необходимо будет привезти около 840 000 куб. м песка, добавил Никаноров. В качестве приоритетного источника пополнения рассматриваются карьеры с кварцевым песком, сообщил он.
«Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств – как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах. 14 января 2025 г., совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя
Предварительную оценку состояния пляжей и зон отдыха в пострадавших регионах Роспотребнадзор проведет до 1 марта, сообщил начальник управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Тимур Мурагимов. Он же отметил, что потепление может сказаться на состоянии побережья.
В свою очередь, оперштаб Краснодарского края совместно с общественной палатой региона и научной группой, возглавляемой директором Кубанского научного фонда Виктором Анисимовым, предложили Российскому научному фонду (РНФ) изучить возможность проведения грантовых конкурсов для ученых по темам, связанным с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море. Об этом заявила председатель комиссии ОП Краснодарского края по экологии и охране окружающей среды Марина Сергеева.
По опыту техногенных катастроф в прошлом последствия нынешней аварии будут зависеть от общего количества вылившегося мазута, принятых мер по очистке и природных процессов, на которые человек повлиять не может, заявила «Ведомостям» руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей РАН Елена Тихонова. Самым критичным годом, по ее словам, считается первый, а дальше есть два варианта: либо формирование новой экосистемы, либо преодоление стресса и восстановление старой.
«Ведомости» отправили запрос в РНФ и Минобрнауки, чтобы узнать их позицию.
В подготовке статьи участвовала Виктория Ларченко