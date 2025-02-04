В Госдуме заработала система распознания лиц

В Госдуме заработала система распознания лицТеперь сотрудники аппарата нижней палаты и депутаты смогут попадать в здание по биометрии
В Госдуме с 3 февраля заработал проход в здание по биометрии. Об этом «Ведомостям» рассказали двое собеседников в нижней палате. Теперь для прохода в здание Госдумы сотрудники аппарата и депутаты, которые сдавали свои биометрические данные, должны подойти к специальному экрану, который считывает информацию. Сейчас в Думе идет региональная неделя, когда депутаты работают в округах. При этом обычный проход, когда можно показать удостоверения, также продолжает работать, говорит один из собеседников.
«Ведомости» писали 17 июля, что Госдума вводит систему распознавания лиц для прохода в здание на Охотном ряду.
На проходных в Госдуму действительно еще перед осенней сессией 2024 г. установили системы распознания лиц, однако осенью эти турникеты не работали. При этом все сотрудники аппарата сдавали свои биометрические данные еще летом прошлого года – их фотографировали для этого в службе пропусков. Могли это сделать и депутаты Госдумы. Летом сотрудникам аппарата говорили, что будет большой переходный период, когда будет работать и новая система, и проход через турникеты, как было раньше, – с предъявлением документов.
При этом в разговоре с «Ведомостями» несколько депутатов критически высказывались о введении такой системы, говоря, что не доверяют системам, связанным с биометрией.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин впервые о возможности использования биометрии говорил еще в декабре 2017 г. – то есть в прошлом созыве. Тогда он предлагал установить в нижней палате оборудование для регистрации депутатов. Он тогда ссылался на Сбербанк, который ведет разработки в этой сфере, и отмечал, что как раз регистрация депутатов по биометрии может быть востребована. Причем спикер тогда говорил, что в Думе может появиться оборудование для регистрации депутатов по биометрическим данным уже с лета 2018 г. Однако тогда система так и не была внедрена.
В январе 2018 г. Володин, который тогда боролся за высокую посещаемость депутатами пленарных заседаний, говорил: «Если будет общее мнение о необходимости быстрее перейти на другие способы регистрации – мы уже этот вопрос обсуждали, и такая возможность у нас есть, тем более это российские разработки биометрической идентификации личности, – мы могли бы ее использовать для регистрации депутатов на своих рабочих местах». По его словам, этот вопрос обсуждался с фракциями.
Затем в июне 2019 г. Володин говорил, что в Думе началась работа над введением биометрической регистрации депутатов. «Мы начали работать над введением биометрической регистрации в Государственной думе. Депутаты будут иметь доступ к своим карточкам для голосования только после того, как система идентифицирует депутата», – говорил Володин. Но и тогда система не была внедрена, больше спикер к этой теме не возвращался.
«Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.