В Госдуме заработала система распознания лиц

Председатель Госдумы Вячеслав Володин впервые о возможности использования биометрии говорил еще в декабре 2017 г. – то есть в прошлом созыве. Тогда он предлагал установить в нижней палате оборудование для регистрации депутатов. Он тогда ссылался на Сбербанк, который ведет разработки в этой сфере, и отмечал, что как раз регистрация депутатов по биометрии может быть востребована. Причем спикер тогда говорил, что в Думе может появиться оборудование для регистрации депутатов по биометрическим данным уже с лета 2018 г. Однако тогда система так и не была внедрена.