Дума рассмотрит 12 февраля проект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике

Дума рассмотрит 12 февраля проект о сдаче ОГЭ только по русскому и математикеПоправки направлены на увеличение числа поступающих в техникумы и колледжи
Депутаты Госдумы 12 февраля планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. девятиклассникам пяти регионов сдавать в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) только два обязательных предмета. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Госдуме (ГД). В случае принятия закона эта норма будет распространяться на Москву, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области и Северную Осетию. Таким образом, для успешного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА, включает в себя ОГЭ) учащимся, как следует из текста проекта, потребуется сдать вместо четырех предметов два, а именно русский язык и математику.
Законопроект будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке, отмечал в своем Telegram-канале 26 января председатель ГД Вячеслав Володин. Если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его могут распространить по всей стране, писал он.
Прием в техникумы и колледжи предлагается проводить с учетом результатов ГИА по программам основного общего образования, а также результатов вступительных испытаний (если они есть). Минимальное количество баллов по двум обязательным предметам, требуемое для успешной сдачи ГИА и получения аттестата об основном общем образовании, будут определять региональные министерства и департаменты образования.
По данным Рособрнадзора, ежегодно около 100 000 детей не продолжают обучение после окончания девятого класса школы, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Среди причин – нет свободных бюджетных мест в организациях среднего профессионального образования (СПО) рядом с домом.
Проект предполагает разделение бюджетных мест в колледжах и техникумах для поступающих из региона, в котором расположена образовательная организация, и для абитуриентов, прибывших из других субъектов. Эта поправка связана с тем, что из-за высокой мобильности поступающих, готовых к переезду, снижаются возможности на получение СПО у тех, кто не хочет покидать родной регион, говорится в пояснительной записке.
Межфракционный законопроект был внесен в нижнюю палату 17 января. Авторы инициативы ожидают, что упрощение сдачи ОГЭ позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, и число поступающих в организации СПО. В решении комитета ГД по науке и высшему образованию отмечается, что поправки позволят снизить нагрузку на школьников перед ГИА и уменьшить затраты родителей, связанные с подготовкой к экзаменам.
Что такое ОГЭ
ОГЭ – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе. Является частью государственной итоговой аттестации. Школьники, успешно сдавшие экзамены, получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух по выбору.
Упрощение ОГЭ может увеличить количество поступающих в учреждения СПО, но «вопрос только в том, насколько сами колледжи будут рады таким студентам», сказал «Ведомостям» сотрудник Института дополнительного образования РГГУ Роман Зарапин. При сдаче только двух экзаменов школьники могут оказаться психологически не очень готовыми к серьезному обучению в колледже, считает он. Преподаватели СПО рискуют получить студентов, которых «придется обучать с нуля», продолжает Зарапин. «Сложно представить себе медсестру, которая не знает хотя бы основ биологии, электрика или сварщика без знания основ физики», – говорит он. При этом оценить результаты упрощения сдачи ОГЭ можно будет только после того, как на рынок труда поступят первые выпускники колледжей, не сдававшие профильные ОГЭ, подчеркивает он.
Сейчас школьники сдают профильные экзамены ОГЭ в собственных образовательных учреждениях, из-за чего некоторые школы «сильно влияют» на результаты ОГЭ своих подопечных, рассказал «Ведомостям» экс-руководитель Рособрнадзора (2004–2008 гг.) Виктор Болотов. Чтобы повысить объективность результатов по «добровольным» ОГЭ, сдачу предмета учащимися надо проводить в другом образовательном учреждении, как это делается в случае ЕГЭ, считает эксперт.
Упрощение сдачи госэкзамена снизит нагрузку и поможет сосредоточиться на повышении среднего балла тем, кто планирует поступать в колледж, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. При этом средний балл по оценкам школьника будет сильно зависеть от требований самой школы, уточняет она. Нередко такие оценки у выпускников школ из региональных столиц ниже, чем у выпускников сельских учреждений того же региона, продолжает эксперт.
Для продолжения обучения в школе механизм остается прежним: в конце девятого класса потребуется сдать экзамены по двум обязательным предметам (русский язык и математика), а также по двум дисциплинам по выбору.