Дума рассмотрит 12 февраля проект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике

Упрощение ОГЭ может увеличить количество поступающих в учреждения СПО, но «вопрос только в том, насколько сами колледжи будут рады таким студентам», сказал «Ведомостям» сотрудник Института дополнительного образования РГГУ Роман Зарапин. При сдаче только двух экзаменов школьники могут оказаться психологически не очень готовыми к серьезному обучению в колледже, считает он. Преподаватели СПО рискуют получить студентов, которых «придется обучать с нуля», продолжает Зарапин. «Сложно представить себе медсестру, которая не знает хотя бы основ биологии, электрика или сварщика без знания основ физики», – говорит он. При этом оценить результаты упрощения сдачи ОГЭ можно будет только после того, как на рынок труда поступят первые выпускники колледжей, не сдававшие профильные ОГЭ, подчеркивает он.