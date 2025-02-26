Госдума приняла закон о запрете дистанционного обучения будущих медиков

Госдума приняла закон о запрете дистанционного обучения будущих медиковУсложнится и лицензирование образовательных организаций
Депутаты Госдумы 25 февраля во втором и третьем чтениях приняли закон, запрещающий обучать будущих медиков и фармацевтов в электронном и дистанционном формате.
Исключение составят случаи, определенные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и типовыми дополнительными профессиональными программами (повышения квалификации и профессиональной переподготовки), следует из текста закона. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
Медицинское сообщество полагает, что в некоторых случаях применение дистанционных технологий является необходимым и оправданным для выполнения целей образовательных программ, сказал на пленарном заседании соавтор законопроекта, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»). Поэтому исключительные случаи применения электронного формата обучения могут быть установлены во ФГОС и в типовых программах, пояснил он.
Депутаты также направили в правительство свои предложения относительно возможных объемов применения дистанционного обучения и практической подготовки по отдельным медицинским и фармацевтическим специальностям, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно принятым поправкам, типовые дополнительные профессиональные программы будет утверждать Минздрав РФ (ранее устанавливал их только для подведомственных организаций). В них, как и во ФГОС, пропишут требования к квалификации кадров и материально-техническому обеспечению для практической подготовки студентов. Росздравнадзор займется выдачей образовательным организациям заключений о соответствии этим требованиям. Все заключения будут фиксироваться в специальном реестре.
Лицензии для учреждений ДПО будут выдаваться на каждую область и вид профдеятельности, для которых утверждены типовые программы.
Законопроект был внесен в нижнюю палату 25 июня 2024 г. Среди его авторов помимо Кабышева заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова (оба – «Единая Россия») и др. Изменения вносятся в законы об образовании и об обязательных требованиях в РФ.
Почти 2 млн специалистов
на декабрь 2024 г. участвовали в системе непрерывного образования медработников, в том числе с использованием дистанционных технологий, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (курирует Росстат). Показатель рассчитывается как число медработников – активных пользователей портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава. Непрерывное медобразование включает в себя программы повышения квалификации и переподготовки
Как отметил Володин, обучение медицинского персонала должно проходить в образовательных организациях с аттестованными преподавателями и необходимой клинической базой для практических занятий. При несоблюдении этих требований есть основания поставить под вопрос уровень подготовки медиков, сказал он. Ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки, сообщал Володин 21 февраля. Подобные услуги предоставляют частные фирмы, многие из них работают дистанционно. Чтобы терапевт переквалифицировался в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 000 руб. фирме и получить свидетельство об образовании. За прохождение программы повышения квалификации плата составляет 4000–5000 руб., приводил примеры спикер Госдумы.
Запрет дистанционного обучения по медицинским программам, предусматривающим практическую подготовку, выглядит оправданным, отмечал замдиректора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов. По его мнению, данная мера позволит не допустить некачественного обучения и переподготовки врачей и других медицинских специалистов.