Госдума приняла закон о запрете дистанционного обучения будущих медиков

Как отметил Володин, обучение медицинского персонала должно проходить в образовательных организациях с аттестованными преподавателями и необходимой клинической базой для практических занятий. При несоблюдении этих требований есть основания поставить под вопрос уровень подготовки медиков, сказал он. Ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки, сообщал Володин 21 февраля. Подобные услуги предоставляют частные фирмы, многие из них работают дистанционно. Чтобы терапевт переквалифицировался в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 000 руб. фирме и получить свидетельство об образовании. За прохождение программы повышения квалификации плата составляет 4000–5000 руб., приводил примеры спикер Госдумы.