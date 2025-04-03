Счетная палата указала на отсутствие автоматизированного расчета тарифов ОМС

Счетная палата указала на отсутствие автоматизированного расчета тарифов ОМССейчас в 75 регионах система работает в ручном режиме
В России отсутствует единая информационная система, которая автоматизировала бы расчет тарифов для финансирования медпомощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). На это 3 апреля обратила внимание Счетная палата (СП) в своем отчете, проанализировав практику установления тарифов в 2023–2024 гг. В целом система сбалансированно распределяет средства, но процесс расчета нужно пересмотреть, для того чтобы «повысить прозрачность», следует из опубликованного документа.
Расчеты автоматизированы только в пяти регионах – Марий Эл, Туве, Смоленской области, Ставропольском и Краснодарском крае. В 75 субъектах они происходят в ручном режиме, следует из результатов аудита (перечень не приводится). Что с оставшимися девятью регионами, в СП не уточняют. Другая проблема заключается в методологии расчета, указали в СП. Из-за этого тарифы «не соответствуют реальной себестоимости» – расходы на высокотехнологичную медпомощь, например, завышены, а в части обеспечения медорганизаций первичного звена тариф занижается.
Сейчас расчет норматива финансовых затрат (НФЗ) на услуги, относящиеся к высокотехнологичной медпомощи, проводит ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медпомощи» Минздрава. Для этого используются усредненные расходы медорганизаций, оказывающих такую помощь. Но фактически для расчета норматива используются данные федеральных медорганизаций, отмечается в отчете. Согласно позиции СП, такой подход завышает представляемые в ФГБУ расходы медорганизаций на выполнение услуг. Как указано в отчете, недостатки в методологии завышают размер НФЗ в среднем на 13%.
Что касается поликлиник и фельдшерских пунктов, медучреждения получают средства в зависимости от того, сколько к ним прикреплено пациентов – на основе подушевого тарифа. Регионы рассчитывают его «по остаточному принципу», из-за чего тариф занижается, говорится в документе. Как поясняется там же, фактически подушевой тариф используется для компенсации дефицита средств в системе ОМС в течение года. Это приводит к тому, что в регионах размер тарифа пересматривается каждый месяц.
СП также выявила недостатки в расчете тарифов в части специализированной медпомощи, оказываемой в стационарах. В методических рекомендациях Минздрава и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) не разъясняется механизм определения объема средств на специализированную помощь, что приводит к разным размерам тарифа в регионах, поясняется в отчете.
Аудитор рекомендовал правительству до 1 июня 2025 г. пересмотреть подходы к формированию тарифов на оказание помощи по ОМС, говорится в документе. До этого же срока СП рекомендовала наделить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями по регулированию тарифов.
Служба совместно с Минздравом должна разработать и утвердить методики расчета НФЗ на высокотехнологичную медицинскую помощь, а также методики определения объема средств на специализированную медпомощь. А ФОМС предстоит до этого же срока автоматизировать процесс расчета тарифов при модернизации государственной информационной системы (ГИС) ОМС.
Тарификация – самый сложный вопрос в общественном здравоохранении, заявила «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Реальная потребность в медицинской помощи и структура заболеваемости не совсем ясна, отметила она. Часть населения не ходит к врачам и поэтому находится вне статистического учета, а в некоторых субъектах отсутствуют специалисты определенных профилей, пояснила эксперт.
Счетная палата подняла давно назревшую проблему – недофинансирование медицины на региональном уровне, солидарен с коллегой профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. При том что территориальные управления ФОМС, говорит он, получают средства от субъектов РФ исходя из общих налогов, но их объем ограничен. По мнению Сафонова, чем хуже развита экономика региона, тем меньше объем финансирования, который субъект может предоставить.
«Ведомости» направили запросы в правительство, Минздрав, ФОМС и ФАС с просьбой рассказать, принимаются ли меры для выполнения рекомендаций СП. «Ведомости» также направили запрос в СП, чтобы уточнить, в каких регионах тарифы рассчитываются в ручном режиме.