Счетная палата указала на отсутствие автоматизированного расчета тарифов ОМС

Что касается поликлиник и фельдшерских пунктов, медучреждения получают средства в зависимости от того, сколько к ним прикреплено пациентов – на основе подушевого тарифа. Регионы рассчитывают его «по остаточному принципу», из-за чего тариф занижается, говорится в документе. Как поясняется там же, фактически подушевой тариф используется для компенсации дефицита средств в системе ОМС в течение года. Это приводит к тому, что в регионах размер тарифа пересматривается каждый месяц.