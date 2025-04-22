Взрыв во Владимирской области произошел из-за детонации боеприпасов

Взрыв во Владимирской области произошел из-за детонации боеприпасовМинобороны объяснило инцидент нарушениями требований безопасности в воинской части
Взрыв в Киржачском районе Владимирской области произошел из-за детонации боеприпасов, хранящихся на складе, в результате возгорания в воинской части. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности, объяснили в министерстве. По предварительным данным, никто не пострадал.
По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова была создана комиссия для установления обстоятельств произошедшего под руководством его заместителя Андрея Булыги. В ведомстве подчеркнули, что все виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
О взрыве сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в 16:36. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации.
После взрыва всех жителей поселка Барсово эвакуировали. Их направили в соседний Красный Октябрь в школы № 6 и № 7. Пункт временного размещения принял около 100 человек, в том числе пожилых и детей. Эвакуация проводилась также из поселка Мирный.
Для ликвидации возгорания привлечены расчеты воинской части и МЧС.