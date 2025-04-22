Взрыв во Владимирской области произошел из-за детонации боеприпасов

После взрыва всех жителей поселка Барсово эвакуировали. Их направили в соседний Красный Октябрь в школы № 6 и № 7. Пункт временного размещения принял около 100 человек, в том числе пожилых и детей. Эвакуация проводилась также из поселка Мирный.