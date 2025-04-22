Что известно о взрыве во Владимирской области

Как позже сообщили ТАСС в районной единой дежурной диспетчерской службе, после взрыва всех жителей поселка Барсово Киржачского района эвакуировали. Их направили в соседний Красный Октябрь в школы № 6 и № 7. Эвакуация проводится также из поселка Мирный, сообщили в Telegram-канале администрации района.