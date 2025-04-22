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Что известно о взрыве во Владимирской области

В Киржачском районе ввели режим ЧС, жителей двух сел эвакуировали
Ведомости

В Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв, на месте работают ответственные службы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. 

Он добавил, что более подробная информация будет предоставлена позже. В районе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщили в официальном приложении МЧС.

Авдеев призвал журналистов, блогеров и местных жителей в целях безопасности и соблюдения областного законодательства воздержаться от распространения сведений о произошедшем до поступления официальной информации. 

Как позже сообщили ТАСС в районной единой дежурной диспетчерской службе, после взрыва всех жителей поселка Барсово Киржачского района эвакуировали. Их направили в соседний Красный Октябрь в школы № 6 и № 7. Эвакуация проводится также из поселка Мирный, сообщили в Telegram-канале администрации района.

По информации ТАСС, пункт временного размещения в школе после взрыва принял около 100 человек, в том числе пожилых и детей. Об этом сообщил ее представитель.

Прокуратура Владимирской области взяла под контроль соблюдение прав граждан населенных пунктов, расположенных возле Барсово, сообщается на сайте ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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