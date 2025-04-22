Что известно о взрыве во Владимирской области

Что известно о взрыве во Владимирской областиВ Киржачском районе ввели режим ЧС, жителей двух сел эвакуировали
В Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв, на месте работают ответственные службы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Он добавил, что более подробная информация будет предоставлена позже. В районе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщили в официальном приложении МЧС.
Авдеев призвал журналистов, блогеров и местных жителей в целях безопасности и соблюдения областного законодательства воздержаться от распространения сведений о произошедшем до поступления официальной информации.
Как позже сообщили ТАСС в районной единой дежурной диспетчерской службе, после взрыва всех жителей поселка Барсово Киржачского района эвакуировали. Их направили в соседний Красный Октябрь в школы № 6 и № 7. Эвакуация проводится также из поселка Мирный, сообщили в Telegram-канале администрации района.
По информации ТАСС, пункт временного размещения в школе после взрыва принял около 100 человек, в том числе пожилых и детей. Об этом сообщил ее представитель.
Прокуратура Владимирской области взяла под контроль соблюдение прав граждан населенных пунктов, расположенных возле Барсово, сообщается на сайте ведомства.