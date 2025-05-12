В Мосгорсуде завершился процесс над членами таганской ОПГ

В Мосгорсуде завершился процесс над членами таганской ОПГСуд признал 10 фигурантов виновными по разным статьям, включая дело об убийстве Деда Хасана
Мосгорсуд вынес приговор десяти членам таганской ОПГ, приговорив их к срокам от 20 до 25 лет колонии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Сооснователя группировки Игоря Жирноклеева суд признал главарем и назначил ему 25 лет лишения свободы, из которых 12 он проведет сначала в тюрьме, а потом в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 4 млн руб.
67-летний Жирноклеев, известный как «Жирный», был признан виновным в организации преступного сообщества и причастности к ряду убийств, включая участие в расправе над криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан). В ходе прений сторона гособвинения потребовала для него то же наказание. Сам Жирноклеев жаловался на возраст и заявлял о том, что он «не вечен».
Адвокат Жирноклеева Марк Каверзин заявил, что намерен обжаловать приговор. Он назвал наказание несправедливым, а также указал, что, по его мнению, некоторые обвинения нужно снять из-за истечения срока давности.
Среди других осужденных членов ОПГ – Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 161 УК (участие в вооруженной банде и преступном сообществе, убийство более двух лиц, похищение человека, кража, грабеж и вымогательство, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств). Им назначены сроки от 22 до 25 лет колонии (никто из осужденных не мог получить пожизненный срок в силу возраста). В июне 2024 г. другой лидер и 11-й активный участник Таганской ОПГ Григорий Рабинович по кличке Гриша Таганский, который также проходил обвиняемым по делу, умер в СИЗО из-за хронических проблем с сердцем.
Почти все места в зале суда заняли адвокаты и родственники обвиняемых, которых было не менее 20 человек. Озвученные сроки подсудимые восприняли спокойно.
На рассмотрение дела судье Андрею Суворову понадобилось менее года. Несмотря на то что само дело было зарегистрировано еще в 2021 г., заседания по существу стартовали лишь в январе 2024 г. Процесс по таганской ОПГ начался в мае 2022 г., но столкнулся с трудностями. Предыдущие попытки завершались неудачей из-за отказа присяжных участвовать в процессе. Только в сентябре 2024 г. удалось сформировать новую коллегию, которая довела дело до конца.
Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт 27 марта, признав подсудимых виновными в создании и участии в преступном сообществе, бандитизме, множественных убийствах, похищениях, вымогательстве, мошенничестве и незаконном обороте оружия. Они также признали их не заслуживающими снисхождения, а Жирноклеева – главарем банды.
Следствие установило, что группировка была хорошо организована, имела подразделения наружного наблюдения и техническую службу, а также значительный арсенал оружия. На счету банды, которая появилась в 1991 г., – убийства бизнесменов, юристов и адвокатов, сопротивлявшихся их действиям. В частности, в 1995 г. был убит бизнесмен Армен Аванесов из-за долга в $50 000, а в 2006 г. – директор ОАО «Роспищепром» Валерий Журавлев, сопротивлявшийся рейдерскому захвату.
Сами же фигуранты и их адвокаты утверждали, что обвинение строится на анонимных показаниях засекреченного свидетеля, который заявил, что покинул группировку в 2008 г. из-за разногласий.