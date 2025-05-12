В Мосгорсуде завершился процесс над членами таганской ОПГ

Среди других осужденных членов ОПГ – Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 161 УК (участие в вооруженной банде и преступном сообществе, убийство более двух лиц, похищение человека, кража, грабеж и вымогательство, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств). Им назначены сроки от 22 до 25 лет колонии (никто из осужденных не мог получить пожизненный срок в силу возраста). В июне 2024 г. другой лидер и 11-й активный участник Таганской ОПГ Григорий Рабинович по кличке Гриша Таганский, который также проходил обвиняемым по делу, умер в СИЗО из-за хронических проблем с сердцем.