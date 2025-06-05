Более 8% поступивших в колледжи после 11-го класса не доучились в них

Всего в 2024/25 учебном году в российских колледжах обучалось 3,8 млн человек, говорилось в докладе Института развития профессионального образования Минпросвещения. В этом же году в колледжи поступили 1,2 млн студентов, из них 1,04 млн человек – на программы по подготовке специалистов среднего звена (83%), а еще 219 495 учащихся – на программы для будущих квалифицированных рабочих (17%), писали «Ведомости» со ссылкой на данные ЦЭНО РАНХиГС и Минпросвещения в январе этого года.