Более 8% поступивших в колледжи после 11-го класса не доучились в них

Более 8% поступивших в колледжи после 11-го класса не доучились в нихЧаще всего они разочаровываются в выбранной профессии и сразу выходят на работу, говорят эксперты
Около 8,4% студентов-бюджетников, решивших стать специалистами среднего звена и поступивших для этого в колледжи после 11-го класса, в 2024 г. отчислились из госучреждений среднего профессионального образования. Такие данные приводятся в исследовании Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС (есть у «Ведомостей»). Мониторинг основывается на данных из сводных статистических форм, опубликованных на сайте Министерства просвещения. Абсолютные значения в исследовании не приводятся.
Свои бюджетные места в государственных колледжах покинули в прошлом году 6,9% студентов, обучающихся на специалистов среднего звена после выпуска из 9-го класса школы. Большинство этих студентов (57%) бросили учебу по собственному желанию, а еще больше пятой части таких обучающихся были отчислены за неуспеваемость (23%). Остальные перевелись на программу того же уровня в другой колледж (9%), перепоступали на другие программы в своем колледже (3%) и т. д.
В негосударственных колледжах выпускники 9-х и 11-х классов отчисляются реже: 1,7 и 1,2% от их общего числа в частных колледжах соответственно. За 2024 г. ушли с бюджетных мест очных программ для квалифицированных рабочих 7,9% поступивших в госучреждения после 9-го класса. В то же время выпускники 11-х классов, поступившие на такие программы, бросали обучение в 7% случаев.
Всего в 2024/25 учебном году в российских колледжах обучалось 3,8 млн человек, говорилось в докладе Института развития профессионального образования Минпросвещения. В этом же году в колледжи поступили 1,2 млн студентов, из них 1,04 млн человек – на программы по подготовке специалистов среднего звена (83%), а еще 219 495 учащихся – на программы для будущих квалифицированных рабочих (17%), писали «Ведомости» со ссылкой на данные ЦЭНО РАНХиГС и Минпросвещения в январе этого года.
Квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена
Указанная РАНХиГС доля ушедших из колледжа студентов не является высокой и находится в пределах нормы, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Например, в вузах на 1–2-м курсах отчисляется около 30% студентов технических и инженерных направлений, отмечает она. Уход студентов из колледжа связан, как правило, не с кризисом профессионального самоопределения, а с низким уровнем мотивации к учебе, говорит эксперт.
Доля отчислившихся из колледжей может достигать 20%, если учитывать данные за весь цикл обучения студентов, а именно два-три года в зависимости от программы, оценил профессор Финуниверситета Александр Сафонов. Не учитывается в исследовании РАНХиГС и количество тех студентов, которые ушли в академический отпуск и не планируют из него возвращаться, отметил он.
Только 25% из числа студентов колледжей обучаются рабочим профессиям (строители, электрики, автослесари и т. д.), большинство же – профессиям в сфере услуг (менеджеры, дизайнеры, специалисты по торговле), продолжает Сафонов. Чаще всего после отчисления студенты колледжей уходят работать в курьерскую доставку, логистику и другие сферы услуг, отмечает эксперт.