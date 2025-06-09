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Забайкальцы пожаловались генпрокурору на экологию, жилье и региональную власть

Игорь Краснов поручил прокурорам навести в крае порядок
Яна Суринская
Пресс-служба Генпрокуратуры России
Пресс-служба Генпрокуратуры России

Помощь семьям участников специальной военной операции – первоначальная задача государства. «В этом смысле мне не понять отмену ранее действовавшей помощи, считаю это проявлением формализма и бездушием», – заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на личном приеме граждан Забайкальского края. В пятницу, 6 июня, генпрокурор со своей командой из аппарата посетил Читу.

Почти четыре часа жители рассказывали ему, с какими проблема сталкиваются в регионе, а потом Краснов совместно с губернатором края Александром Осиповым провел встречу с предпринимателями, передает корреспондент «Ведомостей».

Личное содействие Краснова забайкальцам понадобилось в основном в решении социальных вопросов: получение мер господдержки участниками специальной военной операции и членами их семей, доступность медицинской помощи и состояние больниц, переселение граждан из аварийного жилья. Несколько местных жителей обратили внимание прокуратуры на низкое качество работы органов следствия – расследования уголовных дел зачастую затягиваются и следователи необоснованно отказывают в возбуждении дел. Кроме того, многих забайкальцев волнует мусор в городе и неисполнение законодательства об охране природы, а также состояние дорог и оказание услуг в сфере ЖКХ.

Читинка Екатерина Иванова, проживающая в военном общежитии с двумя детьми, пожаловалась на условия в ветхом жилье. «Ветхие конструкции, полуразрушенные коммуникации, антисанитарные условия, в которых вынуждены проживать семьи защитников отечества, требуют незамедлительного реагирования», – отреагировал генпрокурор. Очевидно, заметил он, в ряде случаев Минобороны не признает дома аварийными, чтобы переложить ответственность на муниципалитеты.

Как ожидается, после приема граждан прокурорская проверка настигнет «Россети» на Дальнем Востоке. «С ПАО «Россети» надо посмотреть по Дальнему Востоку в целом, системно, как они свои обязательства выполняют», – сказал Краснов. Он поручил прокурору Забайкальского края немедленно разобраться, по какой причине столь крупная компания не исполняет стандартный договор. «Мы разберемся в этом полнейшем безобразии», – пообещал глава надзорного ведомства.

Уже на встрече с представителями бизнеса выяснилось, что это не единственная претензия к компании. Индивидуальный предприниматель Баир Дондоков, реализующий инвестиционный проект в сфере туризма, сообщил, что еще летом прошлого года заключил с ПАО «Россети» договор о технологическом присоединении к электросетям и оплатил услуги, но обязательства по договору до сих пор не выполнены. «В очередной раз сталкиваемся с тем, что монополист, пользуясь своим положением, фактически блокирует дальнейшее развитие очень важного для региона туристического бизнеса», – возмутился Краснов.

Также прибывший в Читу президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил, что в последнее время контролирующие органы часто используют индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для полноценных проверок бизнеса, выходя за рамки необходимых мероприятий. По его словам, нередко проверки МЧС, когда контролеры приходят в связи с индикатором риска по пожарной безопасности, перерастают в полноценную проверку.

Глава надзорного ведомства с ним согласился и признался, что по линии МЧС уже дал поручение. «Действительно, необходимо установить пределы контрольно-надзорного вмешательства по индикаторам риска», – поручил он.

В конце встречи Краснов заверил жителей, что работа по восстановлению их прав его визитом не закончится. «Мои сотрудники из Москвы будут приезжать к вам целый год», – сказал он.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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