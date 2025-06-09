Забайкальцы пожаловались генпрокурору на экологию, жилье и региональную власть

Уже на встрече с представителями бизнеса выяснилось, что это не единственная претензия к компании. Индивидуальный предприниматель Баир Дондоков, реализующий инвестиционный проект в сфере туризма, сообщил, что еще летом прошлого года заключил с ПАО «Россети» договор о технологическом присоединении к электросетям и оплатил услуги, но обязательства по договору до сих пор не выполнены. «В очередной раз сталкиваемся с тем, что монополист, пользуясь своим положением, фактически блокирует дальнейшее развитие очень важного для региона туристического бизнеса», – возмутился Краснов.