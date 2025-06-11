При создании базы геномов россиян обнаружили ранее не зарегистрированную болезнь

При создании базы геномов россиян обнаружили ранее не зарегистрированную болезньВсего в мировой научной литературе описаны 183 пациента с этим редким генетическим заболеванием
При создании крупнейшей национальной базы полных геномов россиян ученые и врачи обнаружили ранее не зарегистрированное в стране генетическое заболевание – синдром Роджерса. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал научный руководитель национальной генетической инициативы «100 000 + Я» Константин Северинов.
Синдром Роджерса, или тиамин-зависимая мегалобластная анемия, – крайне редкое заболевание. Его распространенность достоверно не известна, а в мировой литературе описано примерно 183 пациента, рассказала «Ведомостям» ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики Пироговского университета Минздрава России Татьяна Конюхова. Пациенты с этим синдромом одновременно имеют мегалобластную анемию, прогрессирующую нейросенсорную тугоухость и сахарный диабет.
«Во всем мире зарегистрировано несколько сотен случаев этого заболевания. В России не было известно ни одного», – говорит Северинов. Теперь же совместно с НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева) удалось выявить 10 случаев синдрома Роджерса в стране.
Сначала в геномах пациентов был обнаружен патогенный генетический вариант, потом по фамилиям врач-генетик Центра Рогачева догадалась, что во всех случаях речь идет о представителях ингушской национальности, которые не являются близкими родственниками, продолжил Северинов. «Вышла странная ситуация: болезнь очень редкая, а у нас 10 случаев – и все ингуши», – говорит он.
Врачи и ученые предположили, что это проявление «эффекта основателя» – повышенной частоты определенной мутации в изолированной популяции. Как объяснил Северинов, этногенез народов Северного Кавказа, Дальнего Востока и Крайнего Севера отличается тем, что небольшая группа основателей заселила изолированную территорию, а их потомки жили на ней сотни лет с ограниченным контактом с внешним миром.
Практическая польза
Зная конкретный вариант, характерный для ингушей, можно организовать генетическое тестирование пар, планирующих детей, только на наличие этого генетического варианта, продолжил он. Если оба партнера окажутся носителями, им стоит получить консультацию врача-генетика и рассмотреть возможность ЭКО с отбором эмбриона перед его имплантацией, чтобы выбрать тот, у которого нет дефектного варианта гена, считает ученый. Это позволит родить здорового ребенка.
Некоторые патогенные генетические варианты имеют особо высокую частоту у конкретных этносов, отметил Северинов. В отдельных национальных республиках, по его мнению, целесообразно иметь свои диагностические наборы для выявления предрасположенности к заболеваниям, характерным для конкретной популяции. С одобрения Минздрава России данные, полученные в ходе реализации национальной генетической инициативы, будут использоваться для создания недорогих диагностических наборов для Ингушетии, поделился планами Северинов.
«Такие народы прошли через «бутылочное горлышко» – генетические варианты, которые были у основателей, стали широко распространены во всей популяции», – пояснил Северинов.
Партнер национальной генетической инициативы – профессор Евгений Имянитов из Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета проверил геномы 100 случайно выбранных людей из Ингушетии и обнаружил, что трое из них являются носителями генетического варианта синдрома Роджерса, т. е. одна копия соответствующего гена у них нормальная, а другая дефектная, рассказал ученый. Таким образом, удалось выявить у жителей республики высокую частоту носительства генетического варианта синдрома Роджерса.
Распространенность этого заболевания в России не известна, в литературе описаны лишь единичные случаи. В частности, такой клинический случай у ребенка трех лет изложен в статье, где соавтором как раз выступает Конюхова. Работа опубликована в мае 2024 г. в научном медицинском журнале РНИМУ имени Н. И. Пирогова.
Национальная генетическая инициатива «100 000 + Я»
Анализ полученных данных позволит улучшить методы диагностики генетических и социально значимых заболеваний, разработать новые подходы к их терапии, а также использовать персонализированный подход к назначению лекарств. Создать национальную базу генетической информации поручил президент РФ Владимир Путин в 2020 г.
В рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития генетических технологий, главным технологическим партнером которой является «Роснефть», было создано ООО «Биотехнологический кампус». Утвержденная в 2019 г. правительством ФНТП изначально была рассчитана на период до 2027 г., но в 2023 г. продлена до 2030 г. Программа призвана ускорить развитие российской науки в сфере генетики.
Что же касается описанных случаев заболевания в мировой практике, то, по ее словам, они были зарегистрированы в близкородственных браках в странах Ближнего Востока, Южной Азии, Средиземноморья.
Хотя болезнь и дебютирует в младенчестве и подростковом возрасте, ее поздно диагностируют из-за низкой информированности врачей о синдроме, говорит она. Педиатр лечит только анемию, эндокринолог – только сахарный диабет, а отоларинголог – нейросенсорную тугоухость, пояснила Конюхова. В Центре Рогачева сейчас наблюдаются два пациента с данным заболеванием, рассказала она.
Единственным способом лечения пациентов с синдромом Роджерса является пожизненная терапия высокими дозами тиамина. Это позволяет нивелировать симптомы анемии, задержать начало развития сахарного диабета, а также снизить дозы препаратов пациентам, которые находятся на инсулинотерапии, сказала Конюхова.
На запрос о распространенности синдрома Роджерса в России в Минздраве не ответили.