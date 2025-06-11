При создании базы геномов россиян обнаружили ранее не зарегистрированную болезнь

Если у обоих партнеров, которые планируют завести ребенка, есть патогенные генетические варианты в одном и том же гене, то с вероятностью 25% ребенок получит патогенный вариант от каждого родителя и будет больным, отмечает Северинов.

Зная конкретный вариант, характерный для ингушей, можно организовать генетическое тестирование пар, планирующих детей, только на наличие этого генетического варианта, продолжил он. Если оба партнера окажутся носителями, им стоит получить консультацию врача-генетика и рассмотреть возможность ЭКО с отбором эмбриона перед его имплантацией, чтобы выбрать тот, у которого нет дефектного варианта гена, считает ученый. Это позволит родить здорового ребенка.

Некоторые патогенные генетические варианты имеют особо высокую частоту у конкретных этносов, отметил Северинов. В отдельных национальных республиках, по его мнению, целесообразно иметь свои диагностические наборы для выявления предрасположенности к заболеваниям, характерным для конкретной популяции. С одобрения Минздрава России данные, полученные в ходе реализации национальной генетической инициативы, будут использоваться для создания недорогих диагностических наборов для Ингушетии, поделился планами Северинов.