Траты регионов на образование на одного жителя выросли на 34% за 10 лет

При этом, если суммировать затраты на образование из федерального и регионального бюджетов, то обнаружить реальный рост расходов затруднительно, рассказал «Ведомостям» профессор Финуниверситета Александр Сафонов. Положительная динамика затрат может показывать только ход модернизации системы образования в России, в которую также инвестируют и сами субъекты, добавил он. Основной вклад в рост расходов в этой сфере связан со строительством и капитальным ремонтом школ, а также с обеспечением учреждений компьютерной техникой, пояснил эксперт.