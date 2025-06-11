Траты регионов на образование на одного жителя выросли на 34% за 10 лет

Траты регионов на образование на одного жителя выросли на 34% за 10 летЭта динамика связана с модернизацией системы образования, говорят эксперты
Суммарные расходы на образование со стороны регионов на душу населения выросли за прошедшее десятилетие на 33,7% с учетом инфляции: с 2,98 млн руб. в 2015 г. (в постоянных ценах на 2024 г.) до 3,98 млн руб. в 2024 г. соответственно. Такие данные следуют из результатов исследования проекта «Если быть точным» о бюджетных расходах (есть у «Ведомостей»).
Медиана роста реальных расходов субъектов на одного жителя (значение, для которого в половине регионов рост расходов был выше, а в другой половине – ниже) в 2015–2024 гг. по направлению «Образование» составила 37%. Этот показатель подтверждает, что прирост региональных трат не зависит исключительно от увеличения расходов в богатых регионах, включая Москву, пояснил «Ведомостям» представитель проекта.
Исследование «Если быть точным» учитывает инфляцию, а также различия между регионами в стоимости жизни и в численности населения. Подсчеты проекта велись на основе данных Минфина и Казначейства о расходах консолидированных бюджетов (региональных и местных) за период 2015–2024 гг.
Затраты субъектов на образование в расчете на одного жителя росли в течение 2015–2024 гг. непрерывно, следует из подсчитанных данных. Например, в 2017 г. они составили 2,97 млн руб. на душу населения, в 2019 г. – 3,49 млн руб., в 2021 г. – 3,63 млн руб. и т. д.
Согласно подсчетам, больше всех в образование за 2024 г. инвестировали средств на душу населения Ямало-Ненецкий автономный округ (73 620 руб.), Сахалинская область (70 170 руб.) и Санкт-Петербург (60 410 руб.). В десятку лидеров по этому показателю также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (55 460 руб.), Тува и и Татарстан (50 100 и 48 070 руб. соответственно), а также Мурманская (52 180 руб.), Белгородская (52 020), Свердловская (48 730) и Нижегородская (47 710 руб.) области.
Меньше всего в 2024 г. в образование инвестировали из собственных средств Чукотский автономный округ (19 100 руб.), Камчатский край (24 120 руб.) и Волгоградская область (26 800 руб.), следует из данных исследования.
При этом, если суммировать затраты на образование из федерального и регионального бюджетов, то обнаружить реальный рост расходов затруднительно, рассказал «Ведомостям» профессор Финуниверситета Александр Сафонов. Положительная динамика затрат может показывать только ход модернизации системы образования в России, в которую также инвестируют и сами субъекты, добавил он. Основной вклад в рост расходов в этой сфере связан со строительством и капитальным ремонтом школ, а также с обеспечением учреждений компьютерной техникой, пояснил эксперт.
Капремонтом российских школ занимаются Минпросвещения и Минстрой. В 2022 г. ведомства утвердили программу «Модернизация школьных систем образования» (входит в госпрограмму «Развитие образования»). Согласно ей, за 2022–2026 гг. планируется модернизировать 7300 школ, на это будет потрачено не менее 418 млрд руб. (или 83,6 млрд руб. ежегодно). С 2019 по 2024 г. в стране также построили 1634 школы примерно на 1 млн учебных мест, говорил в феврале этого года секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
Расходы бюджетной системы РФ на образование в 2025 г. запланированы в объеме 7 трлн руб., из них расходы федерального бюджета составляют только 22,5%, а именно 1,58 трлн руб., региональный и местный бюджеты покрывают еще 5,42 трлн руб. таких расходов (77,5%), пояснил «Ведомостям» ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко. Уровень поддержки из федерального бюджета дотационных регионов заметно выше, чем экономически развитых субъектов РФ с высоким уровнем бюджетной обеспеченности, добавил он.
Федеральный бюджет ориентирован на финансирование преимущественно высшего образования, региональный – на среднее профессиональное и общее образование, а также на дошкольный уровень, продолжает Тищенко. Вместе с тем, за счет федеральных средств осуществляются выплаты учителям из регионов за классное руководство, отмечает эксперт.
Прирост расходов на образование со стороны регионов на душу населения также может быть связан с сокращением числа школьников, допускает Сафонов. Согласно данным Росстата, коэффициент рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 человек населения) в России за прошедшее десятилетие непрерывно сокращался: с 12,8 в 2015 г. и до 8,4 в 2024 г. соответственно.