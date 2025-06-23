Как цифровизация образования влияет на его ценность

Отдельно стоит отметить внутреннее и внешнее онлайн-обучение в компаниях. За 2024 г. b2b-направление «Яндекс практикума» показало рост на 56% год к году. У платформы корпоративного обучения Lerna (входит в Skillbox) 55% выручки приходится на оплату обучения компаниями.

«Ведомости» спросили крупнейшие российские компании о том, как они заказывают или сами проводят онлайн-обучение для своих сотрудников.

МТС. Используют в основном внутренние ресурсы. По итогам 2024 г. средний показатель применимости на практике составил 78%, а уровень удовлетворенности участников – 79%.

«Мегафон». В среднем ежедневно 500 человек проходят обучение по собственным программам или курсам сторонних организаций, а за год обучается более 95% персонала.

Туту.ру. Благодаря дистанционному обучению удается создавать внимательные, профессиональные и вовлеченные команды, отмечает руководитель развития цифровых технологий в обучении Валерия Ярыш.

ВТБ. При наличии глубокой методологической проработки и разнообразных инструментов для его проведения закрывается более 90% текущих запросов, отмечают в пресс-службе банка.

«Спортмастер». Большинство сотрудников – это зумеры. Для них учиться со смартфона – родная стихия, аналоговые форматы они будут считать неактуальными или просто не поймут и бизнес будет простаивать, отмечает директор по организационному развитию и управлению персоналом Валентина Ватрак. В обучающее приложение «Спортмастера» в среднем заходит 1400 пользователей в день. Доля сотрудников, прошедших хотя бы один курс за год, составляет 98%.

Х5 Group. В компании внедряют иммерсионные дистанционные технологии и обучение с использованием ИИ, отмечает руководитель корпоративного университета «Полка» Светлана Теселкина.

Metro. Онлайн-образование позволяет обучать всех сотрудников в стране по единым стандартам, привлекая экспертов от бизнеса и экономя на транспортных затратах, говорит руководитель дивизиона развития потенциала Анастасия Грачева.

НЛМК. В 2024 г. число работников компании, которые пользуются электронными курсами, достигло 18 000, говорит директор Университета НЛМК Полина Колесова. Формат позволяет сотрудникам развиваться без отрыва от работы, но требует высокой самодисциплины и зрелости. Для развития сложных soft skills – публичных выступлений, переговоров, командной работы – предпочтительны очные форматы, добавляет эксперт.

«Северсталь». Ежегодно на портале «Мое обучение и развитие» более 90% сотрудников проходят обучение в дистанционном формате, отмечает начальник управления по развитию талантов Елена Самойлова. Любое обучение будет эффективным, если учебное содержание и формат правильно подобрали под решаемую проблему.

«Самолет». После внедрения программы онлайн-тренингов для сотрудников отдела продаж средний объем сделок увеличился на 18%, а уровень удовлетворенности клиентов вырос на 27%, говорит директор по персоналу «Самолет страны» Екатерина Киреева.

«Лемана ПРО». Онлайн-обучение само по себе редко дает готовые навыки, для их формирования нужны регулярные повторения, практика и обратная связь от наставников или коллег, сказала директор отдела по развитию управленческих компетенций Ольга Макалова. Тем не менее они хорошо помогают систематизировать знания и углубить понимание темы.