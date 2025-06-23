Как цифровизация образования влияет на его ценность

Как цифровизация образования влияет на его ценностьРынок онлайн-образования вырос за последние пять лет в 10 раз
Современные технологии, тренд на непрерывное образование и пандемия COVID-19 сделали онлайн-курсы более востребованными среди россиян. Количество обучающихся онлайн выросло за последние пять лет в 2,6 раза – с 3,1 млн до 8,1 млн человек, следует из отчетности Минобрнауки, которую изучили «Ведомости». При этом с исключительным использованием дистанционных или электронных технологий в 2024 г. учились 2,8 млн человек, или почти треть получающих дополнительное образование.
Рынок онлайн-образования вырос в 2024 г. на 19% и достиг 145 млрд руб. За пять лет крупнейшие компании заработали полтриллиона, а рост оказался десятикратный, согласно данным, которые предоставило агентство Smart Ranking. Один обучающийся тратит уже в среднем по 18 000 руб. в год. Но полезность дистанционного образования вызывает скепсис у многих экспертов, и рост рынка уже замедлился. Онлайн-обучение помогло сменить профессию только 11% россиян, поделились в «Авито» результатами опроса.
«Ведомости» разбирались, насколько эффективно обучение онлайн и на что можно рассчитывать после его прохождения.
Сколько учатся
Россияне за последние годы стали чаще учиться не выходя из дома: не только на онлайн-курсах, но и в университетах. В 2019 г. с использованием дистанционных и электронных технологий высшее образование получали 0,84 млн человек, а дополнительное – 2,3 млн, следует из опубликованных в апреле данных Минобрнауки. В период пандемии их число удвоилось и продолжает расти. К 2024 г. онлайн-формат был доступен для 2,3 млн студентов и 5,8 млн повышающих квалификацию. Общая доля программ с использованием онлайн-технологий увеличилась с 30 до 62% от числа всех прошедших какое-либо обучение.
Всего высшее или дополнительное образование с использованием онлайн-технологий в 2024 г. проходило 8,1 млн человек, или в 2,6 раза больше, чем в 2019 г., когда таковых было 3,1 млн человек. По сравнению с 2023 г. рост продолжился и составил 2,5%.
Среди форм электронного обучения в статистике Минобрнауки отдельно выделяются онлайн-курсы. Их в 2023/24 учебном году прошли 994 000 студентов, или 23% от их общего числа, согласно данным ВШЭ. За два года их число почти удвоилось – с 561 200 человек (13,9%).
Хотя бы раз проходил онлайн-обучение или дистанционное повышение квалификации каждый второй россиян (56%), говорят данные опроса, который по просьбе «Ведомостей» провели «Авито работа» и «Авито услуги». А студентами курсов чаще становятся женщины (62% против 50% мужчин).
Программы образования исключительно в онлайн-формате пока не распространены в основном высшем образовании (всего 72 500 студентов, или 1,6% от их общего числа). Также лишь 1,6% преподавателей и других специалистов работают только дистанционно.
В онлайн-кампусе ВШЭ в 2024 г. на первый курс в онлайн-формате поступило более 2800 человек – на 75% больше, чем в 2023 г., сказала в беседе с «Ведомостями» директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова. Онлайн-программы высшего образования – это более гибкая альтернатива классическому формату обучения в вузах. «Они не подразумевают быстрого обучения, а процесс поступления на них может быть сложным», – подчеркивает эксперт.
Сразу несколько платформ развивают сейчас коллаборацию с вузами и предлагают дистанционные программы как бакалавриата, так и магистратуры. В ноябре 2023 г. такой формат начали развивать «Нетология», Skillbox, Skillfactory, «Яндекс практикум», ИТМО, МФТИ, РАНХиГС, УрФУ и Финансовый университет, объединившись в Содружество онлайн – высшего образования (СОВО). Большинство студентов онлайн-программ совмещают учебу с работой.
Зачем учиться
Лидерами российского рынка онлайн-образования по выручке являются корпорация «Синергия» (12,7 млрд руб. выручки в 2024 г.), Skillbox (12,2 млрд руб.), Skyeng (12,1 млрд руб.), «Яндекс практикум» (8,2 млрд руб.) и GetCourse (6,7 млрд руб.).
С «Яндекс практикумом» сотрудничают 4000 компаний, которые предлагают вакансии и стажировки. В зависимости от потребностей бизнеса выпускники сервиса закрывают 50–90% вакансий партнеров. Это четверть от всех полученных выпускниками предложений о работе, отмечают там. Количество выпускников «Яндекс практикума» в 2024 г. превысило 100 000 человек, большинство из них – по IT-направлениям, согласно данным компании.
На конец 2024 г. на платформах холдинга Skillbox (Skillbox, Skillfactory, Contented, GeekBrains) обучались на платных программах 900 000 человек. Компания предлагает нелинейную модель обучения, в основе которой обучение на реальных задачах и вариативность. Это обеспечивает в 2–2,5 раза больше кейсов в портфолио студента, уверяют в Skillbox. В 2024 г. 106 500 студентов платформы достигли своих карьерных и образовательных целей, согласно исследованию самой компании. Количество трудоустроенных через Центр карьеры студентов Skillbox выросло за последний год на 35%.
Доступность и демократизация онлайн-образования дают возможность получить знания ведущих экспертов в любой точке мира, отмечает генеральный директор Skillbox Сергей Попков. Сейчас образование постоянно сопровождает специалистов, и они постепенно отходят от понятия «одна профессия на всю жизнь». «Поиск себя становится нормой, а постоянное обучение – одним из основных навыков востребованного специалиста», – говорит эксперт.
Главная цель обучающихся на онлайн-курсах – это освоить новую специальность и найти по ней работу. Об этом, например, заявляют 45% студентов образовательного холдинга Skillbox. Треть проходит обучение для общего развития, а повысить компетенции для карьерного роста на текущем месте работы хотят 14%. Более чем у половины (около 61%) есть при этом минимум одно высшее образование.
О том, что они планируют трудоустроиться по новой или смежной специальности после прохождения курсов, заявляют и 63% студентов «Яндекс практикума».
По своей основной специальности проходили курсы треть опрошенных «Авито работы» и «Авито услуг» (34%). Среди основных целей – повышение квалификации в текущей профессии (39%), расширение кругозора (29%). При этом каждый пятый респондент (21%) пошел учиться по требованию работодателя. Еще 18% сделали это, чтобы увеличить свой доход или открыть для себя дополнительный источник заработка.
Онлайн-курсы – это важный элемент в процессе профессионального развития, сказала «Ведомостям» Ремезова. Их преимущество заключается в гибкости, доступности, вариативности и возможности точечного освоения недостающих навыков для реализации какой-либо карьерной цели. Популярность онлайн-курсов обусловлена также низким порогом входа, так как они не предполагают каких-либо испытаний для зачисления на поток, полагает эксперт. Образование в формате онлайн эффективно при условии наличия качественного академического фундамента и практической составляющей в учебном плане. Но также требует высокой мотивации учащихся, которая и определяет возможность прохождения курса или программы до конца.
Рынок замедлился
За последние пять лет выручка 100 крупнейших российских EdTech-компаний выросла в 10 раз: с 14 млрд до 144,5 млрд руб. в 2024 г. В такую сумму по просьбе «Ведомостей» оценили в Smart Ranking доходы предприятий, работающих на рынке онлайн-образования.
Больше всего в 2024 г. заработал сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО), на долю которого пришлось 36% от всей выручки, детское образование (34%), а также разработчики и платформы (13%).
Рост интереса к онлайн-образованию – это мировая тенденция. Ожидается, что во всем мире рынок дистанционного обучения будет увеличиваться среднегодовыми темпами на 8%. К 2030 г. он вырастет до $565 млрд по сравнению с $389 млрд в 2025 г., согласно прогнозам Research and Markets. На это влияют как развитие технологий и онлайн-платформ, так и рост спроса на непрерывное обучение.
Пандемия COVID-19 ускорила развитие рынка онлайн-образования. Только в 2020 г. его рост в России был почти трехкратным – с 14 млрд до 39 млрд руб., согласно данным Smart Ranking. В 2022 г. после стартового рывка и на фоне ухода из страны иностранных рекламных платформ и падения платежеспособности россиян темпы роста упали, писали ранее «Ведомости». В 2024 г. годовой прирост по всем сегментам также составил лишь 19%, тогда как в 2023 г. он был 34%.
Близкие данные демонстрируют и опросы. В 2023 г. интернетом для дистанционного обучения пользовались 6,4% взрослых жителей страны, показал опрос Росстата. В 2019 г. их было 3,4%, пик пришелся на 2020 г. (9,6%), а в дальнейшем был спад. Для сравнения: около 30%, или почти каждый третий житель Евросоюза, в 2023 г. получал в течение последних трех месяцев доступ к онлайн-курсам и другим видам материалов для электронного обучения.
У замедления темпов роста рынка онлайн-курсов есть несколько причин, объяснили «Ведомостям» в Smart Ranking. Это не краткосрочное колебание, а системная перестройка рынка, который становится менее динамичным, но более предсказуемым. В частности, снижается интерес к IT-профессиям, которые раньше были драйвером EdTech. «Зарплаты джунов сравнялись с доходами курьеров, а обещанный социальный лифт больше не кажется столь очевидным», – отмечают аналитики. В результате и мотивация осваивать сложные профессии падает.
Сейчас драйверы рынка EdTech – это формальное онлайн-образование (высшее и специальное) и детский сегмент. Сразу три компании, специализирующихся на детском образовании, входят в топ-10 лидеров – «Фоксфорд», Uchi.ru и «Умскул».
Также на замедление темпов влияет высокая ключевая ставка: от четверти до половины онлайн-курсов оплачиваются в рассрочку, но одобряемость таких платежей падает, а ставки по кредитам высокие. В этих условиях люди предпочитают откладывать обучение, а не инвестировать в него, полагают в Smart Ranking. Также растет цена привлечения клиентов – этот барьер участники рынка называют одним из самых серьезных.
Насколько эффективно
Образовательные платформы в своей рекламе стараются убедить в эффективности курсов. Мол, большинство прошедших их онлайн-курсы нашли работу, а значит, любой сможет – только покупай.
Так, поиск работы у среднего студента «Яндекс практикума», по заверениям компании, занимает 3–4 месяца. Большинство идут в студии разработки, финсектор, маркетинг, интернет-магазины, тот же EdTech. Помимо растущего спроса на специалистов информационной безопасности стабильный спрос наблюдается на аналитиков, веб-, бэкенд- и Go-разработчиков, рассказали в компании. Среди тех выпускников, кто хотел сменить работу, доля трудоустроенных достигала 69%.
Трудоустраиваются по изученной специальности 84% выпускников Skillbox, отмечает Попков. Причем 85% – в течение трех месяцев после завершения обучения. Высокий процент доходимости и трудоустройства еще у одного лидера рейтинга – Компьютерной академии Top. В 2020–2024 гг. до конца выпуска доходят 69% от общего числа поступивших. Из тех же, кто закончил обучение, находят работу почти 72%, согласно данным компании.
Тем не менее за скобками обычно остается вопрос, в какой именно степени онлайн-образование помогает желаемому трудоустройству.
Среди прошедших онлайн-курсы нашли работу с одним только сертификатом о прохождении такого обучения лишь 8%, говорят данные опроса «Авито работы» и «Авито услуг». Онлайн-обучение помогло получить работу по специальности только 12% россиян. А сменить профессию или сферу деятельности получилось лишь у каждого 10-го респондента (11%).
Многое зависит от специальности, от того, кто курсы предлагает, в какой сфере и сегменте. Если смотреть на рынок в целом по всем направлениям, то доля тех, кто находит работу в первые три месяца благодаря прохождению курсов, не превышает 5%, рассказала «Ведомостям» директор по маркетингу и PR кадровой компании Unity Надежда Федотова.
Значимость онлайн-курсов растет для стажерских программ, лидерских инициатив и массового подбора, считает генеральный директор HRtech-компании «Поток» Сергей Ахметов. Но их вес зависит от специфики позиции. «Для джуниор-позиций значимость составляет до 40%, а для мидл- и сеньор-позиций – максимум 10%», – отмечает он.
Специалисты с онлайн-курсами в портфолио в моменте не очень востребованы компаниями, отмечает операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян. Им надо выдерживать конкуренцию и с молодыми специалистами, и с выпускниками профильных вузов. Наличие пройденных курсов автоматически шансы на трудоустройство не увеличивает.
Прохождение онлайн-курсов не фигурирует в требованиях и не выделяет соискателя среди конкурентов с релевантным практическим опытом работы, говорит и руководитель департамента профессионального подбора Manpower Диана Каргаева. В реальности быстрее могут трудоустроиться именно те, кто решил не просто пройти онлайн-курс, а выбрал его у провайдера, который готов или может помочь с последующим трудоустройством. «При прочих равных трудоустраиваются именно те, кто выбрал правильную нишу, с невысоким уровнем конкуренции и проверенного поставщика онлайн-услуг», – добавляет Каргаева.
Потенциальным студентам нужно внимательно смотреть, кто организует онлайн-курсы, какая у них программа и методика, отмечает Федотова. «Онлайн-курсов много, и в них зачастую прослеживается коммерческая составляющая, а не желание передать какие-то знания», – сетует эксперт.
«Дистанционное обучение не может заменить традиционных форм образования, предполагающих непосредственное взаимодействие с преподавателем в процессе получения знаний», – отметили в Минобрнауки. Вместе с тем онлайн-образование, в особенности ДПО, является важным инструментом поддержания конкурентоспособности граждан на рынке труда без отрыва от производства. Для контроля качества онлайн-программы ДПО, подготовленные государственными вузами, размещаются в информационной системе «Современная цифровая образовательная среда» для проведения экспертизы их содержания, добавили в министерстве.
Что работодателю важнее
Стаж, личные качества и уровень основного образования являются самыми важными строчками в резюме, на которые смотрят работодатели, показал опрос представителей российских компаний от hh.ru в 2020 г. (более свежих данных именно по этому вопросу найти не удалось). Значимость этих критериев составляет 3,8–4,2 балла из 5. Дополнительное образование имеет среднюю значимость (2,8 балла из 5). Похожие результаты показал опрос РТУ МИРЭА в 2021 г. Только 28% работодателей учитывают при приеме на работу соответствие специальности в дипломе, для 57% важен прежде всего опыт работы в отрасли.
Прохождение курсов не будет серьезным преимуществом при трудоустройстве, работодателю важнее опытный сотрудник с портфолио, согласна Федотова. Решающее значение имеет то, что находится в «анамнезе» кандидата в целом – опыт, практика, навыки – и насколько они соответствуют вакансии, полагает Абгарян.
Онлайн-обучение в компаниях
«Ведомости» спросили крупнейшие российские компании о том, как они заказывают или сами проводят онлайн-обучение для своих сотрудников.
МТС. Используют в основном внутренние ресурсы. По итогам 2024 г. средний показатель применимости на практике составил 78%, а уровень удовлетворенности участников – 79%.
«Мегафон». В среднем ежедневно 500 человек проходят обучение по собственным программам или курсам сторонних организаций, а за год обучается более 95% персонала.
Туту.ру. Благодаря дистанционному обучению удается создавать внимательные, профессиональные и вовлеченные команды, отмечает руководитель развития цифровых технологий в обучении Валерия Ярыш.
ВТБ. При наличии глубокой методологической проработки и разнообразных инструментов для его проведения закрывается более 90% текущих запросов, отмечают в пресс-службе банка.
«Спортмастер». Большинство сотрудников – это зумеры. Для них учиться со смартфона – родная стихия, аналоговые форматы они будут считать неактуальными или просто не поймут и бизнес будет простаивать, отмечает директор по организационному развитию и управлению персоналом Валентина Ватрак. В обучающее приложение «Спортмастера» в среднем заходит 1400 пользователей в день. Доля сотрудников, прошедших хотя бы один курс за год, составляет 98%.
Х5 Group. В компании внедряют иммерсионные дистанционные технологии и обучение с использованием ИИ, отмечает руководитель корпоративного университета «Полка» Светлана Теселкина.
Metro. Онлайн-образование позволяет обучать всех сотрудников в стране по единым стандартам, привлекая экспертов от бизнеса и экономя на транспортных затратах, говорит руководитель дивизиона развития потенциала Анастасия Грачева.
НЛМК. В 2024 г. число работников компании, которые пользуются электронными курсами, достигло 18 000, говорит директор Университета НЛМК Полина Колесова. Формат позволяет сотрудникам развиваться без отрыва от работы, но требует высокой самодисциплины и зрелости. Для развития сложных soft skills – публичных выступлений, переговоров, командной работы – предпочтительны очные форматы, добавляет эксперт.
«Северсталь». Ежегодно на портале «Мое обучение и развитие» более 90% сотрудников проходят обучение в дистанционном формате, отмечает начальник управления по развитию талантов Елена Самойлова. Любое обучение будет эффективным, если учебное содержание и формат правильно подобрали под решаемую проблему.
«Самолет». После внедрения программы онлайн-тренингов для сотрудников отдела продаж средний объем сделок увеличился на 18%, а уровень удовлетворенности клиентов вырос на 27%, говорит директор по персоналу «Самолет страны» Екатерина Киреева.
«Лемана ПРО». Онлайн-обучение само по себе редко дает готовые навыки, для их формирования нужны регулярные повторения, практика и обратная связь от наставников или коллег, сказала директор отдела по развитию управленческих компетенций Ольга Макалова. Тем не менее они хорошо помогают систематизировать знания и углубить понимание темы.
Наличие релевантных курсов может быть дополнительным бонусом, потому что это показывает, что человек не стоит на месте и развивается в своей профессии. Если речь идет о старте карьеры или начальной позиции, онлайн-курсы в портфолио повышают шансы на трудоустройство, отмечает HR-директор платформы гибкой занятости SkillStaff Анна Королева.
Сегодня многие компании используют современные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), в рекрутменте – для первичной оценки кандидатов, говорит Ахметов. ИИ автоматически проверяет релевантность навыков по отношению к тому, что указано в вакансии компании. И если из достижений не всегда очевидно освоение того или иного навыка, то курсы могут это продемонстрировать. Тем не менее ключевые факторы, на которых фокусируются работодатели при принятии решений о найме, – это соответствие навыков и опыта требованиям вакансии, релевантность предыдущего опыта, наличие необходимых компетенций и качество резюме, добавляет эксперт.
Работодатель не только рассчитывает на привлечение опытного сотрудника. В тренде рынка труда сейчас совмещение нескольких ролей в одном человеке, который сможет выполнять задачи даже двух специалистов, считает Каргаева.
Активный рост образовательных курсов привел к тому, что на рынке образовался избыток начинающих специалистов. Например, в 2024 г. в IT в среднем на одну вакансию джуна приходилось 13 резюме, ранее писали «Ведомости» со ссылкой на данные hh.ru. Мидлов и сеньоров значительно меньше – 6 и 2 соответственно.
Но даже в IT работодатели неохотно рассматривают джунов, у которых за плечами только онлайн-курсы, говорит руководитель группы консультантов GeekSource и ГК Ancor Ирина Молодых. Необходимо обязательное фундаментальное образование в университете или институте. «Без знания физики, математики и статистики в IT-сфере делать нечего», – говорит эксперт. Если раньше работодатели могли рассматривать соискателей с незаконченным образованием, то сейчас требования ужесточились.
Онлайн-курсы помогают получить недостающие точечные навыки и повышение своей ценности в качестве специалиста, но они не альтернатива программам от вузов, согласна Ремезова. Часто они дают актуальные знания, но не могут заменить не только реальную практику, но и глубину, которую обеспечивает университет.
Поскольку при найме работодателям интересны реальные навыки и опыт, то молодым специалистам важно не только обладать дипломом, но и уметь применять знания на практике, подчеркивает эксперт. Этому помогает совмещение обучения с практикой: участие в стажировках, хакатонах, если говорить про IT, портфолио с реальными или учебными проектами. Кроме того, важно найти менторов или наставников, которые помогут с советами и рекомендациями. Готовность начинать с младших позиций с невысоким окладом также будет преимуществом. «Молодым специалистам стоит сосредоточиться на накоплении опыта, вместо того чтобы сразу стремиться к высокой зарплате», – объясняет Королева.