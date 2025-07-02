Госслужащие в регионах повышают квалификацию для борьбы с экстремизмом

Муниципалитеты тратят на схожие закупки меньше. Например, в Пермском крае за повышение квалификации муниципальных служащих администрации Соликамского округа власти были готовы отдать 13 000 руб., но тендер выиграл Научно-исследовательский институт менеджмента, экономики, статистики, информатики за 3120 руб. За эту сумму обучат пятерых человек в течение не менее 16 часов. Администрация Кавказского района Краснодарского края планировала потратить на повышение квалификации 62 766 руб., в ходе торгов цена снизилась до 1519 руб. В Дальневосточном институте дополнительного профобразования будут обучать семь слушателей. Время обучения – не меньше 40 часов. Этот же институт выиграл тендер и в Челябинской области: с заявленных первоначально 83 600 руб. цена уменьшилась до 5116 руб. Переобучение продлится 36 часов.