Госслужащие в регионах повышают квалификацию для борьбы с экстремизмом

Госслужащие в регионах повышают квалификацию для борьбы с экстремизмомОстрота проблемы требует от чиновников новых знаний, считают эксперты
В регионах госслужащие и работники муниципалитетов проходят курсы по повышению квалификации в области профилактики экстремизма. С начала 2025 г. тендеры на оказание таких услуг опубликовали, например, Воронежская, Новосибирская, Самарская, Смоленская и Челябинская области, Пермский и Краснодарский край, Татарстан, обратили внимание «Ведомости» на лоты на сайте госзакупок.
Реализация программ позволит «качественно повысить профессиональный уровень и компетентность чиновников и создаст условия для эффективного исполнения ими должностных обязанностей», говорится в техзаданиях к закупкам. По окончании обучения среди госслужащих проведут итоговую аттестацию и при успешном прохождении выдадут документ о повышении квалификации.
Наиболее дорогостоящее и масштабное обучение проведут в Самарской области. За 1 млн руб. региональный комитет по организации торгов отдаст за них порядка 1 млн руб. За 10 дней Самарский колледж цифровой экономики и предпринимательства «Мир» проведет очные занятия по таким темам: актуальные вопросы профилактики экстремизма и противодействия терроризму, реализация государственной национальной политики в субъектах РФ, вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской службе, управление общественными финансами, внутренний финансовый контроль и аудит. На каждый блок отведено 24 академических часа.
Мэрия Новосибирска заказала образовательные услуги на тему «Противодействие терроризму и экстремизму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и экстремизма» начальной ценой в 192 270 руб. Чиновники будут обучаться в очно-заочном формате без отрыва от работы. Им расскажут, например, о видах современного экстремизма («бытовой», этнический, молодежный, религиозный), психологии личности экстремиста, уголовной ответственности за такие преступления. Также работники мэрии получат информацию о терроризме – в частности, о его «общей характеристике как опасного общественно-политического явления» и об основах госполитики в области противодействия терроризму. Уточняется, что в процессе обучения (всего не более 40 академчасов) должны применяться активные методы ведения занятий: дискуссии, круглые столы, тренинги, деловые игры, ситуационные задачи.
В Татарстане за 207 000 руб. университет управления «Тибси» обучит специалистов, работающих в учреждениях, подведомственных республиканскому министерству труда, занятости и соцзащиты. Цель курсов – формирование новых компетенций и повышение профессионального уровня специалистов, ответственных за реализацию мероприятий по профилактике терроризма. Обучение продлится 24 академических часа, в нем примут участие 90 человек в очно-заочном формате. По окончании исполнитель должен будет предоставить табель посещаемости чиновников, результаты промежуточного контроля и итоговой аттестации, а также фотоотчет с места занятий.
В Воронежской области для 20 государственных и муниципальных служащих оплатили 30 академических часов переобучения по теме «Актуальные вопросы государственной национальной политики. Межконфессиональные и межэтнические отношения, профилактика экстремизма». Региону обошлось это в 110 047 руб. В программу обучения входят такие темы, как, например, механизмы укрепления общероссийского гражданского единства, обеспечение равноправия граждан в области межнациональных отношений, противодействие дестабилизации обстановки в этноконфессиональной сфере, минимизация рисков и последствий конфликтных ситуаций. Обучение организует Российский государственный университет правосудия им. Лебедева.
Ответственность чиновников
Муниципалитеты тратят на схожие закупки меньше. Например, в Пермском крае за повышение квалификации муниципальных служащих администрации Соликамского округа власти были готовы отдать 13 000 руб., но тендер выиграл Научно-исследовательский институт менеджмента, экономики, статистики, информатики за 3120 руб. За эту сумму обучат пятерых человек в течение не менее 16 часов. Администрация Кавказского района Краснодарского края планировала потратить на повышение квалификации 62 766 руб., в ходе торгов цена снизилась до 1519 руб. В Дальневосточном институте дополнительного профобразования будут обучать семь слушателей. Время обучения – не меньше 40 часов. Этот же институт выиграл тендер и в Челябинской области: с заявленных первоначально 83 600 руб. цена уменьшилась до 5116 руб. Переобучение продлится 36 часов.
Проблема экстремизма в России стоит острее, чем до начала спецоперации, полагает заместитель гендиректора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов. В связи с этим необходимы дополнительная фокусировка региональных департаментов, внутриполитических блоков, работающих с силовыми структурами, получение свежей информации о предмете работы в этой сфере, иные специализированные знания, которых нет в учебно-методической литературе.
«Работа не всегда позволяет параллельно заниматься самообразованием, что восполняется плановыми занятиями по повышению квалификации. Есть угрозы, к которым госслужащие готовы, а есть новые, незнакомые угрозы», – отметил юрист Гарегин Митин.
О важности борьбы с экстремизмом не единожды говорил и президент Владимир Путин. Например, 5 мая он потребовал от сотрудников органов внутренних дел «жестко и оперативно» реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма.