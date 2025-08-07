ВИЧ-пациенты как минимум из 16 регионов столкнулись с отказами в диагностике

ВИЧ-пациенты как минимум из 16 регионов столкнулись с отказами в диагностикеРяд минздравов признали проблему, остальные же опровергли перебои
С начала 2025 г. ВИЧ-положительные россияне как минимум из 16 регионов столкнулись с отказами в проведении тестов на вирусную нагрузку и иммунный статус (ИС). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель общественного движения людей, живущих с ВИЧ, «Пациентский контроль». По его словам, всего за это время поступило 40 сообщений с жалобами на проблемы с диагностикой. Согласно клиническим рекомендациям, обследование на вирусную нагрузку и иммунный статус пациенты с ВИЧ должны проходить раз в полгода. Они нужны для мониторинга прогрессирования ВИЧ-инфекции и эффективности назначаемых препаратов. В начале приема антиретровирусной терапии такие обследования проводят чаще – через один и три месяца.
Среди регионов, в которых пациенты получали отказы в проведении тестов, Самарская, Тюменская, Калужская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская, Амурская области, Дагестан, Удмуртия, Башкирия и др., перечислил представитель «Пациентского контроля». «Ведомости» обнаружили сообщения об отказах врачей проводить диагностику ВИЧ-положительным от жителей 10 из 16 озвученных субъектов на «Перебои.ру». Это крупный ресурс, который агрегирует жалобы о проблемах с получением лекарств для терапии ВИЧ. Также о дефиците тестсистем на вирусную нагрузку в Пермском крае на условиях анонимности в середине июня рассказал инфекционист из СПИД-центра региона.
Как сообщил представитель «Пациентского контроля», нехватку тестсистем им подтвердили центры профилактики и борьбы со СПИДом Ленинградской области и Башкирии. Одним из немногих руководителей СПИД-центров, который отреагировал на официальное обращение «Пациентского контроля», стал главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ленобласти Алексей Ковеленов. «С 2022 г. размер субсидии [из федерального бюджета региону на диагностику] снизился на 35%, при этом количество лиц, состоящих на диспансерном учете, выросло на 12,7%», – сообщает он в ответном письме от 17 июня (копия есть у «Ведомостей»). Это привело к дефициту тестсистем и сокращению кратности обследований, говорится там же. Тесты на вирусную нагрузку в регионе есть, но в ограниченном количестве, следует из письма.
В 2025 г. в Башкирии из-за снижения финансирования диагностических мероприятий в СПИД-центр поступили диагностические системы на вирусную нагрузку и ИС в объеме 23% от потребности, сообщала одному из пациентов в апреле и. о. главврача республиканского Центра по профилактике СПИДа Айгуль Галиева (копия письма есть у «Ведомостей»). Там же сказано, что эти обследования будут проводиться только один раз в год.
Впрочем, ситуацию с обеспеченностью пациентов диагностическими тестами чиновники и врачи с пациентами видят по-разному. Как заявили представители пресс-служб региональных минздравов, проблем с тестированием не было и нет в Пермском крае, Самарской, Тюменской, Калужской, Оренбургской областях и Удмуртии. Их комментарии в ответ на запрос «Ведомостей» переслал представитель Минздрава РФ.
При этом жительница Оренбурга, дважды сменившая с ноября прошлого года схемы лечения, 17 июня сообщает «Перебои.ру», что врач отказал ей в тесте на вирусную нагрузку из-за отсутствия тестсистем. Такие обследования делают только беременным. «Пациентам, которые только начали принимать терапию, также не делают диагностику вирусной нагрузки в положенные сроки», – отметила представитель «Пациентского контроля», ссылаясь на жалобы пациентов.
Как растет заболеваемость ВИЧ
О проблеме нерегулярного выполнения тестов в регионах известно и заведующему специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академику РАН Вадиму Покровскому. Он также связывает проблему с нефинансированием. Если вирус недостаточно подавлен, необходимо менять препарат, также есть риски развития устойчивости ВИЧ к препаратам. Это снижает эффективность лечения не только отдельных пациентов, но и всех инфицированных, сказал он. Тесты на определение резистентности вируса к терапии, по его словам, регионы закупают редко.
В 2023 г. на закупку тестсистем на вирусную нагрузку и ИС для всех нуждающихся из федерального регистра требовалось 4,07 млрд руб., но реальные затраты составили 2,88 млрд руб. (70,8% от необходимой суммы), говорится в тематическом докладе экспертной группы «Здравресурс». Эта сумма становится «значительно выше», если также учитывать косвенные затраты на тестирование, а также на постановку диагноза для новых пациентов и их лечения, уточняется в докладе. Точных подсчетов за 2024 г. на данный момент нет.
Ряд региональных минздравов все же признали перебои в проведении диагностики. Правда, причины проблем, озвученные инфекционистами на местах и чиновниками, вновь не совпадают.
В начале 2025 г. задержалась закупка тестсистем для определения ИС для СПИД-центра Ленобласти, рассказал «Ведомостям» сотрудник пресс-службы комитета по здравоохранению региона. По его словам, закупка не была проведена вовремя из-за переоформления регионального СПИД-центра из казенного учреждения в бюджетное. В ответе комздрава, направленном «Ведомостям» через федеральный Минздрав, региональные чиновники добавили, что из-за дефицита тестсистем для определения ИС в I квартале года обследовались только первичные пациенты. В апреле тесты закупили, и теперь они есть в достаточном количестве. Сокращение финансирования не упоминается. Последнее сообщение об отказе в проведении тестов от жителя региона на «Перебои.ру» датируется июнем.
В Дагестане обследование на ИС было приостановлено на пять рабочих дней в начале 2025 г. из-за ожидания поставки реагентов, после того как провели аукционы на их закупку, рассказал представитель пресс-службы минздрава республики (ответ передан через федеральный Минздрав). Одним пациентам, как следует из июньских жалоб на «Перебои.ру», инфекционисты говорят о том, что аппарат для оценки ИС сломался, другим – что к нему нет тестсистем. «Уже больше полугода не берут анализы», – утверждает мужчина из Махачкалы. Сломался один из двух имеющихся приборов ПЦР-диагностики и в Ростовской области, поэтому исследования вирусной нагрузки перенесли на более поздние сроки, рассказал представитель пресс-службы минздрава субъекта. В Амурской области обследования по определению ИС были возобновлены в апреле – также после поставки реагентов, сообщили в областном минздраве.
Диагностические средства закупает не Минздрав РФ, а субъекты, напомнил Покровский. «Вероятно, закупки не везде четко спланированы, поэтому время от времени возникают дефициты», – предположил он, добавив, что производители тестсистем свои заказы выполняют. Как уточнили в своих ответах представители региональных минздравов, они пользуются медизделиями российских и иностранных производителей.
Впрочем, Росздравнадзор со своей стороны никаких проблем с реагентами не фиксирует. Всего в РФ зарегистрировано 198 медицинских изделий (МИ), которые классифицируются как реагенты для диагностики ВИЧ-заболеваний, 94 из них отечественные, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, тенденции к сокращению потребности медорганизациями МИ не наблюдается, добавил он. Снижения ассортимента МИ для диагностики ВИЧ-заболеваний также нет.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Дорофеева