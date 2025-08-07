ВИЧ-пациенты как минимум из 16 регионов столкнулись с отказами в диагностике

Как растет заболеваемость ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ВИЧ в 2024 г. составила около 36 новых случаев инфицирования на 100 000 населения. Число впервые выявленных больных сократилось на 9,9% по сравнению с 2023 г. Из сообщения Минздрава следует, что за прошлый год число заболевших снизилось на 12% и составило порядка 49 000 (без учета новых регионов). Всего пораженность россиян ВИЧ-инфекцией по итогам 2024 г. составила примерно 831 случай на 100 000 населения. Методика подсчета числа инфицированных у этих двух ведомств различается. Минздрав учитывает только тех, кто был включен в федеральный регистр инфицированных ВИЧ, в то время как Роспотребнадзор – всех граждан с антителами к ВИЧ, выявленными методом иммунного блоттинга. Данных по числу ВИЧ-инфицированных в России за первое полугодие 2025 г. пока нет, обычно они публикуются в августе, сказал Покровский. Как правило, в первые шесть месяцев года показатель снижается на несколько процентов, а во втором полугодии, наоборот, растет число новых случаев. Это объясняется тем, что регионы досылают данные, пояснил он. Так что делать общий вывод о динамике показателя можно только по итогам года.