Что в правительстве рассказали о новой стратегии развития биоэкономики

Что в правительстве рассказали о новой стратегии развития биоэкономикиОна позволит поддержать производство инновационной продукции на основе биоресурсов и микроорганизмов
Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 г., сообщил 5 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
На базе этого документа планируется сформировать приоритетные на ближайшие 10 лет сферы производства, в которых будут применяться биотехнологии.
Стратегия поможет создать благоприятные условия для предприятий, выпускающих инновационную продукцию на основе биологических ресурсов, живых микроорганизмов для АПК, медицины, ветеринарии, энергетики, ЖКХ и экологии. Речь идет о новых материалах, видах топлива, удобрениях, кормовых добавках, лекарствах и медицинских изделиях, пояснил Мишустин.
Приоритеты стратегии
Выступая в тот же день на форуме «Биопром» в Геленджике, первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что основные приоритеты стратегии связаны с укреплением собственной технологической базы, глубокой переработкой биоресурсов, созданием новых рынков и расширением применения биотехнологий в традиционных отраслях. Национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики», по его словам, позволил начать объединять потенциал сотен предприятий и организаций, работающих по этим направлениям.
Цели нацпроекта
В 2030 г. объем российского рынка биоэкономики, по оценкам Минпромторга, составит более 700 млрд руб.
В январе – сентябре производство продуктов биоэкономики в России увеличилось на 3%, рассказал Мантуров, не назвав абсолютных цифр. «Пока темпы скромные», – признал он, добавив, что по мере реализации нацпроекта они будут нарастать. В частности, объемы производства планируется увеличить за счет развития выпуска ферментов, аминокислот, кормовых белков, полимеров и другой продукции.
Создание производственных цепочек
Главная задача, как отметил первый вице-премьер, заключается в выстраивании внутри страны полных производственных цепочек – от исходного сырья до технологически сложной продукции с высокой добавленной стоимостью. В профильном нацпроекте выделено 36 продуктовых цепочек. «Почти по 80% из них мы уже определили, какие технологии, компетенции и производственные мощности у нас есть, а какие звенья еще предстоит создать», – сказал Мантуров.
Основным ограничением он назвал переход от лабораторных разработок к их промышленному освоению. Для его преодоления нужны пилотные установки и опытные производства, где технологию можно апробировать и подготовить к тиражированию, считает Мантуров.
В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин рассказал, что стратегия развития биоэкономики предполагает наращивание научной инфраструктуры, расширение сети испытательных стендов, организацию новых технопарков и конструкторских бюро, чтобы разработчики технологий могли «проверять свои даже самые смелые идеи».
Обеспечение спроса и кадров
Для обеспечения спроса на продукцию биоэкономики, по словам Мантурова, необходимо «шире использовать возможности национального режима, а по отдельным направлениям – меры регулирования импорта» (цитата по ТАСС). Такой подход позволит компаниям понимать перспективный объем рынка, а также принимать решения о запуске новых производств.
В стратегии, по словам Мишустина, также уделяется внимание подготовке высококвалифицированных специалистов. Как отметил Мантуров, в этом вопросе акцент сделан на запросах предприятий. На обучение работников по направлению биотехнологий уже подано около 3000 заявок, уточнил он. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, добавил, что биоэкономика находится на стыке нескольких научных направлений, а значит, обучение должно строиться по такому же принципу.