Что в правительстве рассказали о новой стратегии развития биоэкономики

В стратегии, по словам Мишустина, также уделяется внимание подготовке высококвалифицированных специалистов. Как отметил Мантуров, в этом вопросе акцент сделан на запросах предприятий. На обучение работников по направлению биотехнологий уже подано около 3000 заявок, уточнил он. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, добавил, что биоэкономика находится на стыке нескольких научных направлений, а значит, обучение должно строиться по такому же принципу.