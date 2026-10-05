Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики

11 августа президент России Владимир Путин посетил Новосибирскую область. В Академгородке он провел заседание Совета по науке и образованию, посвященное современным инфраструктурным и платформенным решениям для научно-технологического развития. Президент отмечал, что на решение долгосрочных задач в науке направлена комплексная программа развития установок класса мегасайенс. Путин высказал несколько предложений по дальнейшему развитию инфраструктуры мегасайенс в России: новые проекты и их масштабирование, изменение подходов к управлению и финансированию инфраструктуры мегасайенс, внимание национальным центрам генетических ресурсов, инфраструктура мегасайенс как основа для исследовательских работ, организация исследований и разработок на территории всей страны и открытый доступ к научной инфраструктуре.