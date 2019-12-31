В Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС
В Магасе, столице Ингушетии, неизвестные напали 31 декабря на пост дорожно-патрульной службы (ДПС), сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Оба агентства не располагают официальным подтверждением случившегося.
По данным «Интерфакса», нападавших было трое, они открыли огонь по посту ДПС. Собеседник агентства утверждает, что двое нападавших погибли в результате перестрелки, еще один – ранен. Погиб и сотрудник ДПС.
«РИА Новости» также сообщают, что двое нападавших убиты, а один из сотрудников полиции погиб. При этом агентство не называет количество нападавших.