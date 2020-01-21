Минздрав объявил новый коронавирус «биологической угрозой населению»
Замминистра здравоохранения Сергей Краевой назвал новый коронавирус, распространяющийся в Юго-Восточной Азии, примером биологической угрозы населению, передает «РИА Новости». Представитель Минздрава заявил об этом депутатам Госдумы, которые обсуждали законопроект о биологической безопасности России.
Наиболее яркий пример <...> – как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской народной республике, вызванная коронавирусом.
После выступления Краевого депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Проект закона «О биологической безопасности» описывает основные виды биологических угроз. В их числе – распространение ВИЧ и туберкулеза, развитие невосприимчивости к лекарствам, а также искусственный синтез патогенов и бесконтрольное применение генной инженерии. Текст законопроекта предполагает, что в России будет создана единая информационная система, объединяющая сведения, необходимые для обеспечения безопасности.
Вирус, распространяющийся из китайского города Ухань по городам Китая и стран Юго-Восточной Азии, унес жизни шести зараженных. Во вторник, 21 января, Роспотребнадзор объявил о низкой вероятности эпидемии коронавируса в России, но не исключил его проникновения на территорию страны. Российское средство проверки организма на новый вирус будет готово к концу недели, а экспресс-тест, по заявлению замминистра здравоохранения Олега Салагая, – в феврале.