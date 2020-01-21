Минздрав объявил новый коронавирус «биологической угрозой населению»

Вирус, распространяющийся из китайского города Ухань по городам Китая и стран Юго-Восточной Азии, унес жизни шести зараженных. Во вторник, 21 января, Роспотребнадзор объявил о низкой вероятности эпидемии коронавируса в России, но не исключил его проникновения на территорию страны. Российское средство проверки организма на новый вирус будет готово к концу недели, а экспресс-тест, по заявлению замминистра здравоохранения Олега Салагая, – в феврале.