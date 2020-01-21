Мировые финансовые рынки подхватили китайский вирус
Котировки акций в Гонконге и материковом Китае резко снизились во вторник, 21 января, из-за беспокойства инвесторов по поводу распространения нового коронавируса в Китае. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, что стало его самым сильным дневным падением в этом году, а индекс Shanghai Composite — на 1,4%. Европейские индексы во вторник утром тоже снизились. В частности, STOXX 600 к 12.30 мск опустился на 0,7%.
Многие китайцы сейчас собираются в отпуск, так как приближается празднование китайского Нового года. Но в Европе и США опасаются распространения вируса, некоторые аэропорты мира уже инициировали дополнительные проверки пассажиров, пребывающих из Китая. Если распространение вируса продолжится, это может негативно сказаться на туризме. Поэтому особенно сильно подешевели акции компаний из туристического сектора. Например, котировки акций международного аэропорта Шанхая опустились на 2,2%, Air China — на 3,2%. Кроме того, подешевели акции европейских люксовых компаний, чья выручка сильно зависит от китайских потребителей. Акции LVMH и Burberry утром тоже подешевели более чем на 3%.
«Некоторые инвесторы, возможно, стремятся зафиксировать прибыль, учитывая недавний рост фондового рынка и повышенный риск появления новых негативных новостей, связанных с вирусом», — считают стратеги Rabobank (цитата по Financial Times).
Реакция российского рынка
Российский фондовый рынок также снижается. К 12.05 мск индекс Мосбиржи потерял 0,63% к закрытию понедельника и достигал 3199,69 пункта, индекс РТС упал на 1,06% – до 1629,13 п.
Дешевеет и рубль. К 12.05 мск курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 32 коп. до 61,87 руб., евро – на 28 коп. до 68,61 руб.
Российские индексы и рубль оказались под давлением из-за ухудшения мирового аппетита к риску, пишет в обзоре аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова: «Рынки нашли неожиданный повод для фиксации прибыли – вирусное заболевание в Китае, которое может сказаться на состоянии второй по величине экономики мира. На этом фоне фондовые индексы Китая теряют 1,5-2%».
Опасения распространения коронавируса в преддверии Нового года в Китае снижают интерес инвесторов к рисковым активам, что негативно сказывается на российском рынке, согласен начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин: «Рубль фактически растерял укрепление, которое произошло с начала года». Российская валюта не торговалась дешевле нынешних значений с 8 января. Снижение аппетита к рисковым активам также привело к коррекции нефтяных котировок, указывает Кадулин. К 12.00 мск баррель марки Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 1,18% до $64,44.
По мнению аналитиков Альфа-банка, оптимизм на мировых рынках поубавился в том числе из-за того, что МВФ понизил прогноз мирового экономического роста на 2020 г. до 3,3%, что на 0,1 п.п. ниже октябрьского прогноза. На самом деле особых поводов для беспокойства пока нет, убежден главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев: МВФ скорректировал прогноз мирового экономического роста на 2020 г. всего на 0,1 п.п., но он все еще выше 2,9%, которые экономика прибавила в 2019 г. «Причина [коррекции] скорее в том, что инвесторы решили немного пересмотреть позиции после массовых покупок рисковых активов в начале года, тем более что формальные поводы для этого есть – азиатские площадки сегодня тоже снижались», – рассуждает он.
Дополнительно давить на курс рубля могут дивидендные выплаты ряда компаний – инвесторы конвертируют полученные дивиденды в иностранную валюту, добавляет Кошелев. В частности, промежуточные дивиденды уже выплатили «Норникель», «Лукойл», «Транснефть», перечисляет он.
Оснований для существенной коррекции пока нет, уверен Кошелев. Особенно с учетом того что начинается налоговый период и уже к концу недели компании-экспортеры должны вернуться на рынок с валютной выручкой, чтобы конвертировать ее в рубли для уплаты налогов, напоминает он. А с точки зрения аналитиков Альфа-банка, российский рынок акций может возобновить рост еще раньше – после объявления новых назначений в правительстве, которые, как они ожидают, появятся уже в середине дня.