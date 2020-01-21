Мировые финансовые рынки подхватили китайский вирус

По мнению аналитиков Альфа-банка, оптимизм на мировых рынках поубавился в том числе из-за того, что МВФ понизил прогноз мирового экономического роста на 2020 г. до 3,3%, что на 0,1 п.п. ниже октябрьского прогноза. На самом деле особых поводов для беспокойства пока нет, убежден главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев: МВФ скорректировал прогноз мирового экономического роста на 2020 г. всего на 0,1 п.п., но он все еще выше 2,9%, которые экономика прибавила в 2019 г. «Причина [коррекции] скорее в том, что инвесторы решили немного пересмотреть позиции после массовых покупок рисковых активов в начале года, тем более что формальные поводы для этого есть – азиатские площадки сегодня тоже снижались», – рассуждает он.