Минздрав назвал сроки появления экспресс-теста на коронавирус нового типа

Случаи пневмонии, вызванной новым коронавирусом, впервые были зафиксированы в китайском городе Ухань 31 декабря. К понедельнику, 20 января, власти Китая объявили о 218 больных пневмонией. Трое заболевших умерли. Только за два дня выходных врачи обнаружили вирус у 136 жителей, сообщало агенство «Синьхуа». По данным Всемирной организации здравоохранения, все заразившиеся посещали рынок морепродуктов. Сейчас он закрыт. CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР сообщал, что вирус может передаваться от человека к человеку. Отдельные случаи заражения уже зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Гонконге и в Таиланде.