Минздрав назвал сроки появления экспресс-теста на коронавирус нового типа
Экспресс-тест для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса будет готов в феврале. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.
В феврале Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит создание экспресс-теста на выявление нового коронавируса, о котором сегодня много говорят в СМИ.
По его словам, это хороший пример стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований, применяемой министерством. Среди таких примеров замминистра также отметил разработку отечественной вакцины против лихорадки Эбола. Она, по словам Салагая, стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной такого уровня.
Случаи пневмонии, вызванной новым коронавирусом, впервые были зафиксированы в китайском городе Ухань 31 декабря. К понедельнику, 20 января, власти Китая объявили о 218 больных пневмонией. Трое заболевших умерли. Только за два дня выходных врачи обнаружили вирус у 136 жителей, сообщало агенство «Синьхуа». По данным Всемирной организации здравоохранения, все заразившиеся посещали рынок морепродуктов. Сейчас он закрыт. CNN со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР сообщал, что вирус может передаваться от человека к человеку. Отдельные случаи заражения уже зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Гонконге и в Таиланде.