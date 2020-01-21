Голикова рассказала о принятых в России мерах из-за коронавируса в Китае

В конце декабря в китайском городе Ухань выявили коронавирус нового типа. Около 300 человек заразились вирусом, из них не менее шести человек умерли. В январе китайские врачи обнародовали генетическую структуру вируса для того, чтобы специалисты других стран смогли начать разработку методов его определения. Сейчас вирус активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, отправляющимся в Китай, соблюдать повышенные меры безопасности – не посещать местные рынки и не трогать животных. В ведомстве считают, что вероятность распространения нового вируса в России «низкая». Тест-система, выявляющая новый вирус, поступит в российские медучреждения к концу этой недели, заявили ранее «Ведомостям» в Роспотребнадзоре.