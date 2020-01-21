Голикова рассказала о принятых в России мерах из-за коронавируса в Китае
В России усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу из-за распространения в Китае нового коронавируса, сообщили «Ведомостям» в секретариате исполняющей обязанности вице-премьера Татьяны Голиковой. «Правительством... организованы и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны», – передал слова Голиковой ее представитель.
Роспотребнадзор разработал для медицинского персонала алгоритм действий при выявлении граждан с признаками заболевания. Проработаны также вопросы изоляции зараженных и установления медицинского наблюдения за теми, кто вступал с ними в контакт, уточнил представитель Голиковой. «Установлено взаимодействие с властями Китая и Всемирной организацией здравоохранения», – добавил он.
В конце декабря в китайском городе Ухань выявили коронавирус нового типа. Около 300 человек заразились вирусом, из них не менее шести человек умерли. В январе китайские врачи обнародовали генетическую структуру вируса для того, чтобы специалисты других стран смогли начать разработку методов его определения. Сейчас вирус активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, отправляющимся в Китай, соблюдать повышенные меры безопасности – не посещать местные рынки и не трогать животных. В ведомстве считают, что вероятность распространения нового вируса в России «низкая». Тест-система, выявляющая новый вирус, поступит в российские медучреждения к концу этой недели, заявили ранее «Ведомостям» в Роспотребнадзоре.