СМИ сообщили о первом в США случае заражения новым коронавирусом из Китая

Ранее российские аэропорты усилили досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления зараженных новым коронавирусом, сообщало Reuters со ссылкой на представителей аэропортов. В пресс-службе «Шереметьево» сообщили «Ведомостям», что специалисты санитарно-карантинного пункта при помощи тепловизоров измеряют температуру тела у пассажиров, прибывающих из Китая. Пока что специалисты не выявили ни одного пассажира с подозрением на коронавирус. Как отметили в «Шереметьево», ежедневно в аэропорт из Китая прибывает от 9 до 11 рейсов, в среднем за сутки – 2900–3500 пассажиров. Ранее Роспотребнадзор заявил о низкой вероятности распространения нового вируса в России.