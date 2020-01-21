СМИ сообщили о первом в США случае заражения новым коронавирусом из Китая
В США впервые диагностирован случай заражения коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Коронавирус обнаружен у пассажира, прилетевшего в Сиэтл (штат Вашингтон).
Неизвестно, при каких условиях заразился больной и с кем он контактировал на территории США, передает CNN со ссылкой на федерального чиновника. По информации The New York Times, заболевший недавно вернулся из Китая.
Личность заболевшего не раскрывается. По данным AP, заболевшим является мужчина старше 30 лет, его состояние оценивается как хорошее. Пациент проходит лечение в больнице города Эверетт, расположенного недалеко от Сиэтла.
Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке коронавируса неизвестного типа в китайском городе Ухань. Вирус диагностирован более чем у 300 человек, шестеро из заболевших скончались. В январе китайские врачи поделились генетической структурой вируса со специалистами других стран для разработки методов его определения. Сейчас вирус распространяется по странам Юго-Восточной Азии.
Ранее российские аэропорты усилили досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления зараженных новым коронавирусом, сообщало Reuters со ссылкой на представителей аэропортов. В пресс-службе «Шереметьево» сообщили «Ведомостям», что специалисты санитарно-карантинного пункта при помощи тепловизоров измеряют температуру тела у пассажиров, прибывающих из Китая. Пока что специалисты не выявили ни одного пассажира с подозрением на коронавирус. Как отметили в «Шереметьево», ежедневно в аэропорт из Китая прибывает от 9 до 11 рейсов, в среднем за сутки – 2900–3500 пассажиров. Ранее Роспотребнадзор заявил о низкой вероятности распространения нового вируса в России.