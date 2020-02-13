Главный санитарный врач Петербурга подала в суд на пациентку, сбежавшую из карантина
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова обратилась с административным иском в Куйбышевский районный суд к пациентке Боткинской больницы Алле Ильиной, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В иске главврач требует принудительно поместить Ильину под медицинское наблюдение. Другие подробности иска не приводятся. По данным «Фонтанки», в феврале Ильину поместили на принудительный коронавирусный карантин, но вскоре она сбежала. Побег главврач приравняла к хулиганству.
По данным госкомиссии по здравоохранению Китая на 13 февраля, число заболевших коронавирусом в Китае превысило 44 600 человек, из них более 1100 скончались. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 24 странах, включая Россию. Оба заболевших в России уже выписаны из больниц. Они заразились в Китае.