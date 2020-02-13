Главный санитарный врач Петербурга подала в суд на пациентку, сбежавшую из карантина

По данным госкомиссии по здравоохранению Китая на 13 февраля, число заболевших коронавирусом в Китае превысило 44 600 человек, из них более 1100 скончались. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 24 странах, включая Россию. Оба заболевших в России уже выписаны из больниц. Они заразились в Китае.