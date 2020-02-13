Количество смертей от коронавируса резко выросло за последние сутки

По данным госкомиссии по здравоохранению Китая на 12 февраля, число заболевших коронавирусом нового типа в Китае превысило 44 600 человек, из них скончались более 1100. За пределами Китая случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Оба заболевших в России уже выписаны из больниц. Они заразились в Китае.