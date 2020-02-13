Количество смертей от коронавируса резко выросло за последние сутки
Число смертей от коронавируса в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за последние сутки, достигло 242 человек. Общее число жертв в провинции 1310 человек, сообщили власти региона.
Предыдущее максимальное число погибших было зарегистрировано в провинции в понедельник, 10 февраля, тогда госкомиссия по здравоохранению провинции сообщила о 103 случаях летального исхода. За сутки также зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания. Медицинские власти связали такой рост с использованием новых клинических методов диагностики заболевания, которые начали применять китайские врачи.
Днем ранее, 12 февраля Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила название COVID-19 (corona virus disease 2019) коронавирусу нового типа, распространение которого началось в конце декабря в Китае. Ранее власти Китая временно присвоили ему название 2019-nCoV. Первые образцы вакцины от нового коронавируса будут готовы только через полтора года, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он предупредил, что в каком направлении будет развиваться эпидемия, пока неизвестно.
По данным госкомиссии по здравоохранению Китая на 12 февраля, число заболевших коронавирусом нового типа в Китае превысило 44 600 человек, из них скончались более 1100. За пределами Китая случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Оба заболевших в России уже выписаны из больниц. Они заразились в Китае.