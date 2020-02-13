В Кремле усомнились в достоверности опроса об отношении россиян к украинцам
В Кремле усомнились в достоверности исследования Киевского международного института социологии (КМИС) и «Левада-центра», показавшего ухудшение отношения россиян и украинцев друг к другу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не знает, как проводился опрос, и что характер вопросов и их последовательность – «инструментарий, который может не всегда давать достоверную картину», пишет ТАСС.
Песков напомнил о недавнем опросе по уровню доверия главе государства и об «очень жаркой дискуссии», которую тот вызвал среди социологов, вплоть до «обвинений в манипулировании». «Очевидно, что этим инструментарием можно зачастую играть, как в наперстки», – сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина.
Результаты опросов по Украине Песков предпочел не комментировать, так как «здесь тоже можно проявлять чудеса социологической изощренности». Он отметил, что не знает, кому и как задавали вопросы, в какой последовательности и форме.
Исследование украинских и российских социологов, опубликованное 13 февраля, показало, что хорошо относятся к Украине только 42% опрошенных россиян. Это на 5% меньше, чем в сентябре 2019 г., когда социологи зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения граждан РФ к стране-соседу. Ухудшилось и отношение украинцев к России, выяснили в КМИС – о хорошем отношении заявили на 5% меньше респондентов, чем четыре месяца назад.
Январский опрос «Левада-центра» показал падение уровня доверия к Путину почти в два раза с ноября 2017 г. Сейчас президенту доверяет чуть более трети россиян (35%), говорится в исследовании. По январскому опросу ВЦИОМ, рейтинг доверия Путину составил 30,6%. Однако по последнему закрытому опросу ВЦИОМ (участников опрашивают о доверии конкретным политикам, а не предлагают самим назвать политиков, которым они доверяют), российскому президенту доверяет более 73% россиян.