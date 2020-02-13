В Кремле усомнились в достоверности опроса об отношении россиян к украинцам

Исследование украинских и российских социологов, опубликованное 13 февраля, показало, что хорошо относятся к Украине только 42% опрошенных россиян. Это на 5% меньше, чем в сентябре 2019 г., когда социологи зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения граждан РФ к стране-соседу. Ухудшилось и отношение украинцев к России, выяснили в КМИС – о хорошем отношении заявили на 5% меньше респондентов, чем четыре месяца назад.