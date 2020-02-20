Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Общество

В Магадане самолет ударился об землю при взлете

Ведомости

В Магадане самолет Ан-2 упал с высоты 10 метров при взлете. Воздушное судно получило повреждения, пострадали два человека, сообщают информагентства.

Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан Магаданской области. На борту находились 12 человек. В результате аварии один из пассажиров получил перелом руки, у члена экипажа ушибы и травма грудной клетки. «Они госпитализированы», — сказал ТАСС представитель главного управления МЧС по региону. Самолет не смог набрать высоту при взлете и ударился о землю.

«12 человек на борту. Частный самолет совершал перевозку. Прерванный взлет. Все живы. У пострадавших незначительные травмы. Все доставлены в больницу», — сказал пресс-секретарь губернатора Магаданской области Александр Вяткин агентству «Интерфакс-Дальний Восток».

Агентство уточнило со ссылкой на источник, что самолет Ан-2 упал с высоты 10 метров и получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа. По словам пресс-секретаря губернатора, на месте происшествия работают заместитель председателя правительства региона Дмитрий Косов и министр здравоохранения области Сергей Чеканов.

Агентство уточнило со ссылкой на источник, что самолет Ан-2 упал с высоты 10 метров и получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа.

Самолет не смог набрать высоту при взлете и ударился о землю.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.