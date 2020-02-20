В Магадане самолет ударился об землю при взлете
В Магадане самолет Ан-2 упал с высоты 10 метров при взлете. Воздушное судно получило повреждения, пострадали два человека, сообщают информагентства.
Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан Магаданской области. На борту находились 12 человек. В результате аварии один из пассажиров получил перелом руки, у члена экипажа ушибы и травма грудной клетки. «Они госпитализированы», — сказал ТАСС представитель главного управления МЧС по региону. Самолет не смог набрать высоту при взлете и ударился о землю.
«12 человек на борту. Частный самолет совершал перевозку. Прерванный взлет. Все живы. У пострадавших незначительные травмы. Все доставлены в больницу», — сказал пресс-секретарь губернатора Магаданской области Александр Вяткин агентству «Интерфакс-Дальний Восток».
Агентство уточнило со ссылкой на источник, что самолет Ан-2 упал с высоты 10 метров и получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа. По словам пресс-секретаря губернатора, на месте происшествия работают заместитель председателя правительства региона Дмитрий Косов и министр здравоохранения области Сергей Чеканов.
Агентство уточнило со ссылкой на источник, что самолет Ан-2 упал с высоты 10 метров и получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа.
Самолет не смог набрать высоту при взлете и ударился о землю.