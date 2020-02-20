В Магадане самолет ударился об землю при взлете

Ан-2 должен был вылететь в поселок Сеймчан Магаданской области. На борту находились 12 человек. В результате аварии один из пассажиров получил перелом руки, у члена экипажа ушибы и травма грудной клетки. «Они госпитализированы», — сказал ТАСС представитель главного управления МЧС по региону. Самолет не смог набрать высоту при взлете и ударился о землю.