Врачи сообщили о новых заболевших COVID-19 россиянах с корабля Diamond Princess
Врачи обнаружили коронавирус нового типа еще у двух россиян, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, сообщает посольство России в Японии. Общее число граждан России, заболевших COVID-19, увеличилось до трех – во вторник 18 февраля в посольстве сообщили о первом случае госпитализации с коронавирусом.
Самочувствие россиян, находящихся под наблюдением врачей, нормальное, утверждает представитель посольства, больных пассажиров в ближайшее время доставят в больницу. Сейчас в медучреждениях Японии находятся два гражданина России — мужчина, у которого обнаружили вирус во вторник, и женщина, которую госпитализировали днем ранее в связи с «высоким уровнем риска инфицирования».
Круизный лайнер Diamond Princess, находящийся в японском порту Иокогама, был поставлен на карантин 3 февраля, у более чем 600 пассажиров из 3700 был обнаружен коронавирус нового типа. Двое пассажиров скончались от COVID-19, оба были гражданами Японии. Накануне карантин на корабле был снят, и пассажиры, у которых не диагностировали вирус, получили право вернуться домой. Борт Diamond Princess к настоящему времени покинули четверо россиян, сообщает посольство. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, откуда могли быть двое туристов, заявило «РИА Новости», что прибывающие как минимум пройдут стандартный медицинский осмотр.
Вспышка COVID-19 была впервые зафиксирована в декабре 2019 г. . Всего в мире зафиксировано более 74 000 случаев заболевания, более 2000 — со смертельным исходом, сообщает комиссия по здравоохранению Китая. В настоящее время на территории России нет пациентов с коронавирусом: двое граждан Китая, лечившихся в России от COVID-19, были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов.