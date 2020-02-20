Врачи сообщили о новых заболевших COVID-19 россиянах с корабля Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess, находящийся в японском порту Иокогама, был поставлен на карантин 3 февраля, у более чем 600 пассажиров из 3700 был обнаружен коронавирус нового типа. Двое пассажиров скончались от COVID-19, оба были гражданами Японии. Накануне карантин на корабле был снят, и пассажиры, у которых не диагностировали вирус, получили право вернуться домой. Борт Diamond Princess к настоящему времени покинули четверо россиян, сообщает посольство. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, откуда могли быть двое туристов, заявило «РИА Новости», что прибывающие как минимум пройдут стандартный медицинский осмотр.