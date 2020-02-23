Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань
В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнере Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. Они, а также специалисты, которые осуществляли эвакуацию, проведут в карантине в Казани 14 дней.
У троих из восьми эвакуированных обнаружен коронавирус нового типа. Заболевание протекает в легкой форме, без ярко выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью ничего не угрожает, подчеркнула Голикова.
Круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин 3 февраля в японском порту Иокогама. У более чем 600 пассажиров из 3700 был обнаружен коронавирус нового типа. Двое пассажиров скончались, оба были гражданами Японии. На борту находилось более 20 россиян, остальные покинули лайнер самостоятельно после того, как карантин был снят.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 28 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 78 500 человек, более 2400 скончались.