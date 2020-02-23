Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань

Круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин 3 февраля в японском порту Иокогама. У более чем 600 пассажиров из 3700 был обнаружен коронавирус нового типа. Двое пассажиров скончались, оба были гражданами Японии. На борту находилось более 20 россиян, остальные покинули лайнер самостоятельно после того, как карантин был снят.