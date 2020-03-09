Коронавирус выявили еще у одного россиянина в ОАЭ

9 марта количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 110 000 человек. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (более 80 000), Южной Корее (более 7,400), Италии (более 7,300) и Иране (более 7,100). В России зарегистрировано 20 случаев заболевания. Девять из них — в Москве.