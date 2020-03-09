Коронавирус выявили еще у одного россиянина в ОАЭ
У россиянина, находившегося в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), обнаружен коронавирус, сообщает агентство WAM со ссылкой на минздрав. Всего в стране зарегистрировано 14 новых случаев заболевания. В заявлении министерства говорится, что речь идет о четырех Эмиратцах, трех итальянцах, двух бангладешцах, двух непальцах, русском, индийце и гражданине Сирии.
Таким образом, в ОАЭ официально зарегистрированы 59 случаев заражения коронавирусом. В марте минздрав страны сообщал о двух заболевших россиянах. Ими оказались члены сборной велогонщиков «Газпром русвело», которые приехали в ОАЭ на соревнования.
9 марта количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 110 000 человек. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (более 80 000), Южной Корее (более 7,400), Италии (более 7,300) и Иране (более 7,100). В России зарегистрировано 20 случаев заболевания. Девять из них — в Москве.