Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте. С текущего момента в городе вводятся следующие ограничения:
Запрещаются развлекательные и культурные мероприятия, а также посещение детских развлекательных центров, кинотеатров и любых зданий, использующихся в основном для развлечений.
Стоматологии смогут оказывать только экстренную или неотложную медицинскую помощь.
Многофункциональные центры смогут оказывать услуги лично только в том случае, если невозможно оказать их удаленно, и только по предварительной записи.
Запрещается курение кальянов в кафе, барах и ресторанах.
Временно закрываются кружки «Московское долголетие».
24 марта правительство поручило регионам России закрыть кинотеатры, развлекательные центры и запретить кальяны в ресторанах и кафе, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ограничения для стоматологий на федеральном уровне не вводились.
Коронавирус в России отмечен у 658 человек, суточный прирост к 25 марта достиг рекордного значения в 163 человека. В Москве диагноз COVID-19 отмечен у 410 человек. Общее число заболевших в мире превысило 372 000, летальных исходов – более 16 200, сообщала Всемирная организация здравоохранения к 24 марта.