Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Коронавирус в России отмечен у 658 человек, суточный прирост к 25 марта достиг рекордного значения в 163 человека. В Москве диагноз COVID-19 отмечен у 410 человек. Общее число заболевших в мире превысило 372 000, летальных исходов – более 16 200, сообщала Всемирная организация здравоохранения к 24 марта.