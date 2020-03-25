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Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте. С текущего момента в городе вводятся следующие ограничения:

  • Запрещаются развлекательные и культурные мероприятия, а также посещение детских развлекательных центров, кинотеатров и любых зданий, использующихся в основном для развлечений.

  • Стоматологии смогут оказывать только экстренную или неотложную медицинскую помощь.

  • Многофункциональные центры смогут оказывать услуги лично только в том случае, если невозможно оказать их удаленно, и только по предварительной записи.

  • Запрещается курение кальянов в кафе, барах и ресторанах.

  • Временно закрываются кружки «Московское долголетие».

24 марта правительство поручило регионам России закрыть кинотеатры, развлекательные центры и запретить кальяны в ресторанах и кафе, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ограничения для стоматологий на федеральном уровне не вводились.

Коронавирус в России отмечен у 658 человек, суточный прирост к 25 марта достиг рекордного значения в 163 человека. В Москве диагноз COVID-19 отмечен у 410 человек. Общее число заболевших в мире превысило 372 000, летальных исходов – более 16 200, сообщала Всемирная организация здравоохранения к 24 марта.

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