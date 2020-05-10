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На северо-западе Москвы мужчину застрелили из ружья на лестничной площадке

Ведомости

На северо-западе Москвы один человек погиб и двое получили ранения из-за конфликта в подъезде жилого дома. Следователи возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия, сообщила ТАСС представитель главка Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Устроивший стрельбу в жилом доме на северо-западе Москвы пытался покончить собой. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Молодой человек выстрелил на лестничной площадке в своего знакомого и его мать, сообщила Иванова.

От полученных ран мужчина, в которого стреляли, скончался на месте конфликта, его матери оказывается медицинская помощь, рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что конфликт произошел на лестничной площадке в подъезде дома на улице Митинской. Стрелявший произвел выстрелы из ружья.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелка ранил ножом отец погибшего мужчины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных