На северо-западе Москвы мужчину застрелили из ружья на лестничной площадке
На северо-западе Москвы один человек погиб и двое получили ранения из-за конфликта в подъезде жилого дома. Следователи возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия, сообщила ТАСС представитель главка Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.
Устроивший стрельбу в жилом доме на северо-западе Москвы пытался покончить собой. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Молодой человек выстрелил на лестничной площадке в своего знакомого и его мать, сообщила Иванова.
От полученных ран мужчина, в которого стреляли, скончался на месте конфликта, его матери оказывается медицинская помощь, рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что конфликт произошел на лестничной площадке в подъезде дома на улице Митинской. Стрелявший произвел выстрелы из ружья.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелка ранил ножом отец погибшего мужчины.