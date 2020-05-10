На северо-западе Москвы мужчину застрелили из ружья на лестничной площадке

На северо-западе Москвы один человек погиб и двое получили ранения из-за конфликта в подъезде жилого дома. Следователи возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия, сообщила ТАСС представитель главка Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.